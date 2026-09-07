Китай готовит гуманоидных роботов к войне будущего

Современные технологии стремительно меняют методы ведения войны, превращая фантастические сценарии в реальность. Китай активно разрабатывает человекоподобных роботов для боевых действий, планируя их применение от штурма городских зданий до тайного проникновения за линию фронта.

Путь от выставочной площадки к окопам

Военное командование КНР существенно ускорило перенос разработок из лабораторий на тренировочные полигоны после Всемирных игр гуманоидных роботов, где машины боксировали и демонстрировали поразительную скорость. Анализ оборонных патентов, государственных отчетов и закупочных документов подтвердил планы по будущему развертыванию роботов, пишет Reuters.

Военные ученые из города Сиань уже описали подробную модель штурма зданий с участием шести железных боевых единиц, которые будут действовать совместно с солдатами. В течение следующих 5–10 лет такие устройства смогут зачищать комнаты и туннели. Пекин также стремится привлечь мощный коммерческий сектор КНР, который в 2025 году произвел около 95 процентов всех гуманоидных роботов в мире.

Возможность отправлять машины туда, куда мы не хотим посылать людей, является одной из самых весомых причин для разработки роботов вообще,

– прокомментировал профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Деннис Хонг.

Пекин не единственный в своих стремлениях, ведь армия США также объявила конкурс на разработку милитаризованных гуманоидных систем с возможным финансированием контрактов до 1,25 миллиона долларов. Однако американская робототехническая индустрия в настоящее время существенно отстает от китайской в производстве двуногих и четвероногих машин.

Испытания в тылу врага и ограничения

В ходе соревнований в КНР исследователи успешно протестировали системы проникновения в тыл, картографирования территории и проверки документов на базах.

Китайский оборонный конгломерат Norinco уже разработал гуманоида по имени Fuxi для патрулирования и разведки в любых погодных условиях. Этот робот работает с помощью системы дистанционного управления, что решает проблему автономного принятия решений.

В то же время ученые отмечают высокую энергоемкость и ненадежность таких устройств за пределами демонстрационных залов.

Пекин пока официально не задействовал ни одного вооруженного робота в боевых подразделениях, однако, судя по всему, он может стать первым в мире, кто это сделает.