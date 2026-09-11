Данные о критической инфраструктуре Берлина оказались в даркнете после отказа мэра платить хакерам

Киберпреступники из группировки Rhysida слили в даркнет 1,4 миллиона файлов, похищенных у властей Берлина. Это произошло после того, как мэр немецкой столицы Кай Вегнер категорически отказался выплачивать хакерам выкуп в размере 30 биткоинов.

Как взломали ресурсы властей Берлина

Как сообщает издание La Jornada, злоумышленники получили доступ к цифровым системам двух администраций правительства Берлина в период с 7 по 14 августа. Для атаки они использовали банальный фишинг: один из сотрудников Администрации транспорта Германии ответил на вредоносное электронное письмо. В результате в руки хакеров попали личные дела сотрудников, сведения о заработной плате, отсканированные документы, что удостоверяют личность, а также официальная переписка.

За возвращение данных преступники требовали выкуп в размере 30 биткоинов, что равно примерно 2 миллионам евро. Однако власти города заняли жесткую позицию.

Берлин не позволит себя шантажировать,

– заявил мэр города Кай Вегнер.

Объекты критической инфраструктуры под угрозой

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что последствия утечки могут оказаться гораздо серьезнее. Среди опубликованных файлов оказались подробные данные о тепловых электростанциях, топливных складах, системах аварийного электроснабжения, тюрьмах и объектах водоснабжения Берлина. Специалист из хакерского объединения Chaos Computer Club Йохим Зельцер предупредил, что подробная информация, содержащаяся в утечке, существенно облегчает злоумышленникам кражу личных данных и создание фальшивых личностей, а также может спровоцировать другие опасные преступления.

Реакция властей и критика со стороны полиции

После публикации похищенной базы данных региональное правительство Берлина обязало всех сотрудников срочно сменить пароли. Власти создали специальный координационный офис для устранения последствий атаки и обратились за помощью в Федеральное управление по безопасности информационных технологий.

В то же время профсоюз полиции Берлина резко раскритиковал действия руководства города. Представители профсоюза заявили, что государственные цифровые системы годами оставались без надлежащей защиты, а чиновники не проходили базового обучения по кибергигиене. Несмотря на это, избирательные органы заверили граждан, что кибератака никоим образом не повлияет на проведение выборов в Палату депутатов Берлина, запланированных на 20 сентября.