Хакеры заявили об утечке данных тысяч агентов ФБР

Хакерская группировка заявила об утечке личных данных тысяч сотрудников Федерального бюро расследований США и соискателей. Американские правоохранительные органы уже начали расследование возможного взлома своего портала вакансий.

Что случилось с рекрутинговым порталом ФБР

О возможном киберинциденте сообщило издание LRT. Хакеры из киберпреступной группировки ShinyHunters публично заявили, что похитили конфиденциальную информацию почти всех действующих агентов ФБР, а также людей, которые подавали заявки на трудоустройство через сайт FBIjobs.gov.

Злоумышленники уже передали часть похищенной базы данных журналистам издания 404 Media. В предоставленной выборке содержалась информация о 5 тысячах предполагаемых сотрудников бюро: их имена, фамилии, домашние адреса, номера телефонов и сведения о супругах. В настоящее время официальный рекрутинговый портал бюро показывает сообщение о недоступности системы.

ФБР знает о заявлениях относительно противоправной деятельности, затронувшей сайт FBIjobs.gov, и в настоящее время проводит расследование,

– прокомментировали в пресс-службе Федерального бюро расследований США.

Почему утечку считают угрозой для контрразведки

Два человека, знакомые с ходом событий, сообщили, что следователи считают заявления группировки вполне достоверными. Сам инцидент специалисты называют большим провалом контрразведки. Даже частичное раскрытие личностей сотрудников бюро создает прямую угрозу безопасности агентов и их семей.

Ситуация действительно плохая,

– заявил источник на условиях анонимности.

Похищенную информацию могут использовать для преследования или шантажа действующих агентов. Кроме того, эти данные представляют большой интерес для иностранных спецслужб и криминальных группировок. Условный Иран, Китай или Россия с удовольствием заплатят за архив большие деньги, чтобы узнать имена сотрудников структуры.

Предыдущие кибератаки на системы ФБР

Это не первый подобный случай для американского ведомства в этом году. В апреле хакеры, связанные с Китаем, взломали систему прослушивания телефонных разговоров ФБР. Тогда журналисты описывали этот случай как один из самых серьезных кибервзломов в системах агентства за последние несколько лет.