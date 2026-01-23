Лучшие игровые смартфоны, которые вы можете купить в 2026 году

Мир мобильных развлечений в 2026 году достиг уровня, когда граница между портативной консолью и смартфоном окончательно размылась. Современные процессоры способны не только запускать проекты консольного качества, но и эффективно работать с большими библиотеками игр.

Рынок предлагает разнообразные решения – от узкоспециализированных моделей с активным охлаждением до премиальных флагманов, подходящих для любых задач, пишет 24 Канал.

Какие модели стали лидерами рынка и что делает их лучшим выбором для игроков?

Абсолютным лидером в категории производительности является REDMAGIC 11 Pro, который работает на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5. Этот аппарат выделяется среди конкурентов благодаря уникальной системе жидкостного охлаждения, которую можно увидеть сквозь заднюю панель, а также двум мощным вентиляторам. Хотя во время интенсивных тестов устройство нагревалось до 56,0 градусов Цельсия, такая система позволяет избегать аварийного выключения, что случалось с другими моделями на этом же процессоре.

Смартфон оснастили OLED-экран экраном диагональю 6,8-дюйма с частотой обновления 144 герца и физическими триггерами, которые лишают потребности во внешнем контроллере. Цена устройства составляет 749 долларов, но за эти деньги пользователь получает также необычные функции вроде виртуального ИИ-компаньона.

Основными недостатками модели назвали посредственные камеры и только два года гарантированных обновлений программного обеспечения.



REDMAGIC 11 Pro / Фото Redmagic

Для тех, кто ищет проверенные решения прошлого поколения, идеальным выбором будет ASUS ROG Phone 9. Хотя он использует процессор Snapdragon 8 Elite, его мощности вполне достаточно для достижения максимальной частоты кадров в таких требовательных играх, как Genshin Impact. Устройство отличается превосходной автономностью и поддержкой быстрой универсальной зарядки.

Дизайн модели стал более сдержанным по сравнению с предшественниками, хотя на задней панели сохранились скрытые элементы со светодиодами. Младшая версия стоит около 999,99 доллара, и она является более рациональным выбором, чем Pro-версия, поскольку предлагает идентичную производительность.



ASUS ROG Phone 9 / Фото ASUS

Samsung Galaxy S25 Ultra представляет сегмент традиционных флагманов, которые прекрасно подходят для игр. Он использует специально разогнанную версию процессора Snapdragon 8 Elite, однако подвержен термическому тротлингу из-за отсутствия агрессивного охлаждения. Его экран размером 17,53 сантиметров и наличие стилуса S Pen делают его идеальным для стратегических игр, где требуется высокая точность. Кроме игр, этот смартфон предлагает лучшие на рынке камеры с сенсором на 200 мегапикселей и рекордные семь лет поддержки обновлений. Его цена составляет 1299,99 долларов.

Поклонникам Apple стоит обратить внимание на iPhone 17 Pro Max. Процессор A19 Pro считается эталоном энергоэффективности, что критически важно для длительных игровых сессий. Экосистема Apple предлагает доступ к таким серьезным проектам, как Resident Evil Village, запускаемым нативно. Однако для любителей эмуляции старых консолей этот выбор может быть неудачным из-за ограничений системы в поддержке JIT. Смартфон имеет качественный OLED-экран и стоит 1199,99 доллара.

Для тех, кто ценит максимальный размер изображения, Samsung Galaxy Fold 7 предлагает внутренний гибкий дисплей на 20,32 сантиметра (8 дюймов). Это делает его лучшим устройством для эмуляции консолей Nintendo DS и 3DS. Несмотря на цену в 1999,99 доллара, он обеспечивает уникальный опыт, хотя по производительности он несколько уступает обычным флагманам.



Samsung Galaxy Fold 7 / Фото Samsung

Если бюджет ограничен, лучшим вариантом будет OnePlus 13R за 599,99 долларов. Несмотря на использование более старого чипсета Snapdragon 8 Gen 3, он стабильно работает в сложных играх и имеет качественный экран диагональю 6,78-дюйма.