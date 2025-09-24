Рост популярности генеративного искусственного интеллекта вызвал волну тревожных прогнозов относительно его энергопотребления. Некоторые эксперты предупреждают, что к 2032 году AI может использовать до четверти всего электричества в США. Однако история подобных прогнозов свидетельствует, что они обычно значительно преувеличены.

Расходы электроэнергии на генеративный ИИ сейчас составляют лишь 5–10% IT-бюджетов компаний. Даже если эта доля вырастет вдвое или втрое, влияние на общее энергопотребление будет минимальным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Mckinsey.

Почему прогнозы об "энергоапокалипсисе" от AI преувеличены?

OpenAI, например, зарабатывает около 3 млрд долларов в год и потратила 7 млрд на разработку моделей. Даже если бы все эти средства пошли на электричество, это был бы лишь незначительный показатель в масштабах энергосистемы.

Прогнозы "сверхпотребления" также не учитывают постоянных улучшений эффективности. Многие расходы можно компенсировать, если сократить расточительное использование электроэнергии, например криптомайнинг, который сейчас составляет 0,5–1% мирового потребления.

Согласно John Quiggin's Blogstack, эксперты считают, что пугающие сценарии поддерживаются интересами угольных и газовых компаний, которые стремятся доказать потребность в своих ресурсах, и сторонниками концепции "degrowth", которые считают информационную экономику несовместимой с устойчивым развитием. Дополнительно работает и человеческий фактор – исторически громкие истории всегда привлекали внимание, даже когда не имели оснований.

Сегодня наиболее вероятно, что рост AI рано или поздно достигнет плато. Но даже тогда ограничивающим фактором станет не недостаток электричества, а другие экономические или технологические факторы.

Какие гаджеты получат обновление в виде искусственного интеллекта?

Искусственный интеллект Gemini от Google дебютирует на смарт-телевизорах. Владельцы устройств с Google TV и Android TV получат новое приложение, которое позволит общаться с телевизором на естественном языке, получать рекомендации и помощь в поиске контента.

На практике ассистент сможет помогать людям с разными интересами, например, подобрать фильм для совместного просмотра или напомнить содержание предыдущего сезона сериала. Пользователи смогут обратиться к Gemini, если забыли название фильма или шоу – искусственный интеллект найдет его, покажет отзывы зрителей и посоветует, стоит ли его смотреть.

Первыми ассистента получат телевизоры серии TCL QM9K. До конца года он появится на других устройствах, в частности на плеере Google TV Streamer, а также на других моделях телевизоров TCL и Hisense. В будущем набор функций Google Gemini на телевизорах будет расширяться.