Зростання популярності генеративного штучного інтелекту викликало хвилю тривожних прогнозів щодо його енергоспоживання. Деякі експерти попереджають, що до 2032 року AI може використовувати до чверті всієї електрики у США. Проте історія подібних прогнозів свідчить, що вони зазвичай значно перебільшені.

Витрати електроенергії на генеративний ШІ нині становлять лише 5–10% IT-бюджетів компаній. Навіть якщо ця частка зросте вдвічі чи втричі, вплив на загальне енергоспоживання буде мінімальним. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Mckinsey.

Чому прогнози про "енергоапокаліпсис" від AI перебільшені?

OpenAI, наприклад, заробляє близько 3 млрд доларів на рік і витратила 7 млрд на розробку моделей. Навіть якби всі ці кошти пішли на електрику, це був би лише незначний показник у масштабах енергосистеми.

Прогнози "надспоживання" також не враховують постійних покращень ефективності. Багато витрат можна компенсувати, якщо скоротити марнотратне використання електроенергії, як-от криптомайнінг, який нині становить 0,5–1% світового споживання.

Згідно з John Quiggin's Blogstack, експерти вважають, що лякливі сценарії підтримуються інтересами вугільних і газових компаній, які прагнуть довести потребу у своїх ресурсах, та прихильниками концепції "degrowth", котрі вважають інформаційну економіку несумісною зі сталим розвитком. Додатково працює й людський фактор – історично гучні історії зважди привертали увагу, навіть коли не мали підстав.

Сьогодні найбільш імовірно, що зростання AI рано чи пізно досягне плато. Та навіть тоді обмежувальним чинником стане не нестача електрики, а інші економічні чи технологічні фактори.

Які гаджети отримають оновлення у вигляді штучного інтелекту?

Штучний інтелект Gemini від Google дебютує на смарт-телевізорах. Власники пристроїв з Google TV та Android TV отримають новий застосунок, який дозволить спілкуватися з телевізором природною мовою, отримувати рекомендації та допомогу в пошуку контенту.

На практиці асистент зможе допомагати людям з різними інтересами, наприклад, підібрати фільм для спільного перегляду або нагадати зміст попереднього сезону серіалу. Користувачі зможуть звернутися до Gemini, якщо забули назву фільму чи шоу – штучний інтелект знайде його, покаже відгуки глядачів і порадить, чи варто його дивитися.

Першими асистента отримають телевізори серії TCL QM9K. До кінця року він з'явиться на інших пристроях, зокрема на плеєрі Google TV Streamer, а також на інших моделях телевізорів TCL та Hisense. У майбутньому набір функцій Google Gemini на телевізорах буде розширюватися.