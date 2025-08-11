NASA в сотрудничестве с Google разрабатывает инновационного ИИ-помощника, который поможет астронавтам на Марсе поддерживать здоровье. Эта технология должна решить проблему медицинской помощи в условиях, где связь с Землей ограничена, а быстрая реакция критична. Система обещает стать надежным инструментом для будущих космических миссий, обеспечивая автономность экипажа.

Может ли ИИ заменить врача в космосе?

Для будущих миссий на Марс NASA совместно с Google Research работает над созданием медицинского помощника на основе искусственного интеллекта. Этот проект направлен на обеспечение астронавтов возможностью самостоятельно диагностировать и лечить заболевания в условиях изоляции, где связь с Землей может быть затруднена из-за задержки сигнала до 20 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Разработка базируется на передовых моделях ИИ, которые способны анализировать медицинские данные, такие как показатели жизнедеятельности, симптомы и результаты сканирования. Система будет предоставлять рекомендации по диагностике, лечения и профилактики, используя базу знаний, созданную на основе медицинских протоколов NASA и данных из открытых источников. Например, ИИ сможет оценивать рентгеновские снимки или анализировать состояние кожи, чтобы выявить инфекции или травмы.

Особенностью проекта является его адаптивность к экстремальным условиям космоса. Астронавты на Марсе столкнутся с уникальными вызовами: от воздействия слабой гравитации до повышенного уровня радиации, что может вызвать специфические заболевания. ИИ-помощник будет учитывать эти факторы, предлагая персонализированные решения. Например, он сможет посоветовать упражнения для поддержания мышечной массы или рекомендовать лекарства из бортового запаса.

Дополнительные источники, такие как публикации NASA, отмечают, что подобные технологии уже тестируются на Международной космической станции. Там ИИ помогает анализировать данные экспериментов и оптимизировать работу экипажа. По информации с сайта Google Research, компания активно работает над интеграцией своих ИИ-алгоритмов в медицинские системы, что может найти применение не только в космосе, но и на Земле, например, в отдаленных регионах с ограниченным доступом к врачам.

Проект также предусматривает автономность: ИИ будет работать без постоянного подключения к земным серверам, что критично для марсианских условий. Для этого Google использует компактные модели машинного обучения, которые могут функционировать на бортовых компьютерах с ограниченными вычислительными ресурсами.

Эта разработка является частью более широкой стратегии NASA по подготовке к долговременным миссиям, таких как Artemis и будущие экспедиции на Марс, запланированные на 2030-е годы. Кроме медицинской помощи, ИИ может взять на себя мониторинг психологического состояния астронавтов, помогая бороться с изоляцией и стрессом.