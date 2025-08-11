NASA у співпраці з Google розробляє інноваційного ШІ-помічника, який допоможе астронавтам на Марсі підтримувати здоров’я. Ця технологія має вирішити проблему медичної допомоги в умовах, де зв’язок із Землею обмежений, а швидка реакція критична. Система обіцяє стати надійним інструментом для майбутніх космічних місій, забезпечуючи автономність екіпажу.

Чи може ШІ замінити лікаря в космосі?

Для майбутніх місій на Марс NASA спільно з Google Research працює над створенням медичного помічника на основі штучного інтелекту. Цей проєкт спрямований на забезпечення астронавтів можливістю самостійно діагностувати та лікувати захворювання в умовах ізоляції, де зв’язок із Землею може бути ускладненим через затримки сигналу до 20 хвилин, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Ілон Маск змінив дату першого польоту людини на Марс

Розробка базується на передових моделях ШІ, які здатні аналізувати медичні дані, такі як показники життєдіяльності, симптоми та результати сканувань. Система надаватиме рекомендації щодо діагностики, лікування та профілактики, використовуючи базу знань, створену на основі медичних протоколів NASA та даних із відкритих джерел. Наприклад, ШІ зможе оцінювати рентгенівські знімки чи аналізувати стан шкіри, щоб виявити інфекції або травми.

Особливістю проєкту є його адаптивність до екстремальних умов космосу. Астронавти на Марсі зіткнуться з унікальними викликами: від впливу слабшої гравітації до підвищеного рівня радіації, що може спричинити специфічні захворювання. ШІ-помічник враховуватиме ці фактори, пропонуючи персоналізовані рішення. Наприклад, він зможе порадити вправи для підтримання м’язової маси чи рекомендувати ліки з бортового запасу.

Додаткові джерела, такі як публікації NASA, зазначають, що подібні технології вже тестуються на Міжнародній космічній станції. Там ШІ допомагає аналізувати дані експериментів і оптимізувати роботу екіпажу. За інформацією з сайту Google Research, компанія активно працює над інтеграцією своїх ШІ-алгоритмів у медичні системи, що може знайти застосування не лише в космосі, але й на Землі, наприклад, у віддалених регіонах із обмеженим доступом до лікарів.

Проєкт також передбачає автономність: ШІ працюватиме без постійного підключення до земних серверів, що критично для марсіанських умов. Для цього Google використовує компактні моделі машинного навчання, які можуть функціонувати на бортових комп’ютерах із обмеженими обчислювальними ресурсами.

Ця розробка є частиною ширшої стратегії NASA щодо підготовки до довготривалих місій, таких як Artemis і майбутні експедиції на Марс, заплановані на 2030-ті роки. Окрім медичної допомоги, ШІ може взяти на себе моніторинг психологічного стану астронавтів, допомагаючи боротися з ізоляцією та стресом.