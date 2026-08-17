IKEA выпустила сверхбюджетное устройство для дома, которое вам наверняка захочется поставить в спальне

Шведский мебельный гигант IKEA представил новый универсальный гаджет ÖRNVRÅK. Этот компактный девайс сочетает в себе функции трех устройств, но стоит совсем недорого.

Какие особенности имеет ÖRNVRÅK?

Как сообщает TechRadar, IKEA разработала компактное устройство ÖRNVRÅK, которое одновременно показывает время, температуру и уровень влажности в помещении. В Великобритании новинку уже продают в онлайн-магазинах и физических магазинах сети, а ее цена составляет 5 фунтов стерлингов (почти 305 гривен).

Устройство имеет очень скромные размеры – 8 на 3 сантиметра, а весит чуть больше 100 граммов. Благодаря защите IP44 оно не боится мелких брызг воды, поэтому его можно ставить в ванной комнате или на кухне.

Гаджет работает от одной батарейки типа AAA, поэтому не требует постоянной зарядки. Для размещения предусмотрено несколько вариантов: магнитная спинка позволяет крепить его на дверцу холодильника, встроенный крючок – подвешивать на стену, а отдельная конструкция позволяет использовать устройство в качестве настольной подставки.



IKEA вновь предлагает доступные гаджеты для дома / Фото IKEA

В последние годы IKEA активно расширяет линейку доступных устройств для дома. Ранее компания представила датчик температуры TIMMERFLOTTE за 5 фунтов стерлингов с поддержкой протокола Matter для умного дома, а также Bluetooth-колонку KALLSUP за 10 фунтов стерлингов.

В отличие от TIMMERFLOTTE, ÖRNVRÅK не подключается к системам умного дома. При этом на экране сразу отображаются все три показателя, поэтому пользователю не нужно переключать экраны или открывать мобильное приложение.

TIMMERFLOTTE и KALLSUP официально не продавались в Украине, поэтому и ÖRNVRÅK вряд ли будет, поскольку официальные физические магазины IKEA в Украине еще не возобновили работу из-за вопросов безопасности. Эти продукты сначала стали популярными на британском рынке, а затем появились в США и европейских странах, в частности в Польше. Зато устройства массово завозятся в Украину сторонними сервисами доставки товаров IKEA с ближайших зарубежных складов (преимущественно из Польши) и доступны во многих украинских интернет-магазинах. Поэтому надежда на появление ÖRNVRÅK также есть.