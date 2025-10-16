IKEA запустила в ОАЭ новую кампанию Phone Sleep Collection - миниатюрные кровати для смартфонов, поощряющие пользователей "положить телефон спать" перед сном. Идея призвана помочь людям отказаться от гаджетов в постели, улучшить качество отдыха и даже получить вознаграждение от бренда.

В Дубае шведский бренд IKEA представил Phone Sleep Collection - коллекцию мини-кроватей в фирменном стиле, созданных специально для смартфонов. Кампания имеет целью помочь людям "отложить телефон" на ночь и уделить внимание собственному отдыху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Brand Berries.

Как IKEA хочет научить людей спать без телефонов?

Каждая мини-кровать оборудована NFC-чипом, который фиксирует, сколько времени телефон пролежал "в постели". Через приложение IKEA пользователь может отслеживать этот показатель и участвовать в Phone Sleep Challenge. Если смартфон "спит" семь часов подряд в течение семи ночей, владелец получает ваучер на 100 дирхамов, который можно использовать в магазинах IKEA.

"Сон - это самый важный проект в нашей жизни, но мы часто его недооцениваем", - отметила Карла Клумпенаар, генеральный директор по маркетингу, коммуникаций и дизайна розничных пространств IKEA Al-Futtaim. По ее словам, телефоны стали "непрошеными гостями" в спальне, и эта инициатива помогает людям научиться сознательно отключаться.

Как сообщает Creapills, Phone Sleep Collection - часть более широкой программы Complete Sleep Collection, которая продвигает товары IKEA для сна и здорового образа жизни. Согласно нынешнему отчету в этом году IKEA Sleep Report, средний "уровень сна" в ОАЭ составляет 68 баллов из 100, что немного выше мирового показателя.

"Самый большой враг качественного сна - это не шум или стресс, а именно телефоны", - пояснил Гаутам Вадгер, креативный директор агентства Memac Ogilvy, которое создало кампанию - "Мы решили бороться с этим с юмором и пользой".

Покупатели, которые потратят как минимум 750 дирхамов в любом магазине IKEA ОАЭ, включая один товар из линейки Complete Sleep Collection, получат бесплатную мини-кровать для смартфона. Таким образом они смогут приобщиться к челленджу и получить вознаграждение.

Коллекция Phone Sleep Collection доступна во всех магазинах IKEA в ОАЭ в течение ограниченного времени.

Почему iPhone 18 в следующем году не будет?

В течение многих лет поклонники Apple привыкли к предсказуемому циклу обновлений: новые iPhone появлялись в первые недели сентября. Этот график держится еще со времен iPhone 4s, и лишь изредка компания отклонялась от него, и то не очень сильно. Нынешний iPhone 17 вышел в привычные сроки, но iPhone 18 в следующем году может полностью разрушить традицию.

Осенью 2026 года мир увидит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, обновленный iPhone Air 2 и, возможно, долгожданный складной iPhone. А вот стандартная, базовая модель iPhone 18 в этом списке отсутствует. Предполагается, что ее дебют, вместе со слухами о модели iPhone 18e, перенесут на весну 2027 года.