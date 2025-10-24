Работник атомной электростанции упал в реакторный бассейн и случайно напился воды

На атомной электростанции Palisades в Мичигане, которую недавно вновь открыли, произошел опасный инцидент. Подрядчик, который выполнял работы, упал в бассейн возле ядерного реактора. Этот случай привлек внимание к вопросам безопасности на фоне поспешного перезапуска станции. Но главный вопрос в том, как теперь чувствует себя работник АЭС.

Что произошло на атомной станции?

Инцидент произошел на АЭС Palisades, расположенной на берегу озера Мичиган. Во время выполнения работ в гермооболочке один из подрядчиков упал в бассейн, содержащий чистую борированную воду, которая используется для охлаждения реактора. Мужчина не только получил незначительные травмы, но и успел проглотить определенное количество этой жидкости, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Борированная вода на атомных электростанциях – это вода, в которой растворена борная кислота. Она используется как теплоноситель в некоторых типах реакторов и как компонент систем аварийного охлаждения активной зоны.

Основная функция борированной воды заключается в регулировании и контроле цепной ядерной реакции. Бор является эффективным поглотителем нейтронов, что позволяет управлять мощностью реактора. Изменяя концентрацию борной кислоты в воде, можно регулировать интенсивность реакции деления ядер урана.

Что с работником?

После падения работника быстро вытащили из бассейна и направили в медицинское учреждение. Сотрудники службы безопасности станции провели полную процедуру дезактивации. Однако, согласно федеральному отчету об инциденте, в волосах пострадавшего было обнаружено радиоактивное загрязнение на уровне 300 распадов в минуту. Этот показатель является пороговым значением, которое Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями использует для оценки персонала, подвергшегося облучению во время ядерных инцидентов.

Несмотря на все, представители электростанции сообщили изданию MLive, что уже на следующий день работник вернулся к выполнению своих обязанностей.

Реакция общества

Этот факт вызвал беспокойство среди активистов, которые выступают против ядерной энергетики. По их мнению, такое быстрое возвращение на работу свидетельствует о халатном отношении к безопасности на объекте.

Этот случай произошел в то время, когда персонал станции занимался загрузкой новых топливных стержней в активную зону реактора – процесс, обычно длящийся несколько дней. Незадолго до этого АЭС получила партию уранового топлива из неизвестного источника.

Отметим, что АЭС Palisades стала первой коммерческой станцией в США, которую решили перезапустить после вывода из эксплуатации, писало ранее издание CBS News. Это решение было принято Комиссией по ядерному регулированию. Однако общественные активисты и некоторые эксперты предупреждают, что руководство станции ставит скорость выше безопасности. Они призывают регулятора остановить перезапуск, чтобы избежать потенциальной радиоактивной угрозы для региона.