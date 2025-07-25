Как работает этот процесс и действительно ли он возможен?

Marathon Fusion утверждает, что может превращать ртуть в золото с помощью процесса ядерной трансмутации. Идея заключается в использовании высокоэнергетических нейтронов, которые образуются как побочный продукт в термоядерных реакторах при синтезе изотопов водорода – дейтерия и трития, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Ученые нашли материал, который якобы нарушает законы физики

Согласно плану компании, эти нейтроны будут направляться на изотоп ртути-198, превращая его в нестабильный изотоп ртуть-197. В течение примерно 64 часов этот изотоп естественным образом распадается, превращаясь в золото-197 – единственный стабильный и природный изотоп золота.

Основная цель этого процесса – не столько производство драгоценного металла, сколько повышение экономической привлекательности термоядерной энергетики. По оценкам Marathon Fusion, одна термоядерная электростанция мощностью 1 гигаватт сможет производить до 5000 килограммов золота ежегодно, что принесет доход около 600 миллионов долларов. Это может удвоить прибыльность станций и ускорить переход на чистые источники энергии.

Ключевым выводом здесь является то, что вы можете использовать этот набор реакций на быстрых нейтронах для получения действительно большого количества золота, одновременно удовлетворяя требования топливного цикла системы,

– говорит технический директор компании Адам Рутковски.

Хотя научная концепция выглядит убедительной, проект имеет определенные вызовы. Научная работа компании еще не прошла процесс рецензирования независимыми экспертами. Кроме того, часть полученного золота может содержать радиоактивные примеси, из-за чего его придется хранить в течение 14-18 лет, прежде чем оно станет безопасным для использования, например, в ювелирных изделиях. Несмотря на это, ведущие ученые выражают заинтересованность в проекте.