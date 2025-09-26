Выход каждого нового iPhone заставляет владельцев старых моделей задуматься об обновлении. iPhone 17, безусловно, принес заметные улучшения, особенно для базовой модели, которая получила дисплей ProMotion с частотой 120 Гц и увеличенный объем базовой памяти до 256 ГБ. Однако, несмотря на привлекательные характеристики, некоторые минусы и компромиссы могут стать решающими для тех, кто планирует сменить свой старый

Хотя базовая модель iPhone 17 получила значительные апгрейды, приблизившись по характеристикам к прошлогодним Pro-версиям, она все еще имеет определенные функциональные ограничения. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Кому не стоит обновляться, несмотря на новые возможности?

Во-первых, несмотря на двойную 48-мегапиксельную систему камер (основная и сверхширокоугольная) и новый 18-мегапиксельный модуль Center Stage для селфи (обеспечивает гибкое кадрирование), стандартная модель не имеет отдельного телеобъектива. Это означает, что оптического масштабирования, превышающего 2x, вы не получите, что может разочаровать любителей качественной телефотосъемки. Даже 2x зум здесь достигается лишь благодаря обрезанию основного 48-мегапиксельного сенсора.

Во-вторых, iPhone 17, в отличие от Pro-версий, не поддерживает профессиональные форматы съемки, например ProRes RAW и Apple Log 2, которые необходимы для серьезной работы с видео.

Если вы владелец iPhone 16, обновление до iPhone 17 может оказаться менее существенным, чем ожидалось.

Кроме того, как сообщает CNN, есть и противоречивые моменты: пользователи iPhone 17 уже информируют о проблемах с устойчивостью к царапинам на новых алюминиевых корпусах и вокруг острых краев камерного модуля. Хотя Apple утверждает, что это лишь "перенос материала" из некачественных MagSafe-стендов в магазинах, но факт остается фактом: некоторые цвета подвержены заметному износу.

Итак, если вы уже имеете iPhone 16, или 16 Pro или даже iPhone 15/Pro, вы, вероятно, не почувствуете достаточно большой разницы, чтобы оправдать расходы. Ваши телефоны все еще имеют отличные камеры и достаточную мощность благодаря чипам A18 Pro или A17 Pro. Даже пользователи iPhone 14/Pro могут удовлетвориться своими устройствами, поскольку они уже имеют много имеющихся функций. Настоящий скачок заметят только владельцы моделей, старших за iPhone 13.

Сколько стоит iPhone 17 в Украине?

На данный момент стоимость новых смартфонов от Apple в официальных магазинах является такой:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривен

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривен

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 76 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривен

Руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY Антон Одарюк рассказал 24 Каналу, что на старте продаж украинцы чаще выбирают серию Pro. Среди предзаказов 80% это именно серия Pro, из них 70% – модель Pro Max.