На украинском сайте объявлений OLX уже появилось сообщение о продаже только что анонсированного iPhone 17 Pro Max. Продавец, подписавшийся как "Игррь", просит за еще не выпущенный смартфон 150 000 гривен. Вероятнее всего, это шутка, посвященная громкой презентации Apple.

Шуточное объявление появилось сразу после большой осенней презентации Apple, на которой компания представила целый ряд новых продуктов, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте Осенняя презентация Apple закончилась: какие новинки показала компания

Появление таких объявлений сразу после анонсов уже стало своеобразной традицией, поскольку предприимчивые пользователи, или фанаты компании с хорошим чувством юмора, пытаются привлечь к себе внимание.

Автор объявления на OLX предлагает флагманский iPhone 17 Pro Max за 150 000 гривен, хотя физически получить устройство раньше официального старта продаж невозможно.



Объявление на OLX о продаже iPhone 17 Pro Max / Скриншот с OLX

Сколько стоят новые iPhone 17?

Apple объявила официальные цены на всю линейку новых смартфонов:

iPhone 17 – от 799 долларов.

iPhone 17 Air – от 999 долларов.

iPhone 17 Pro – от 1099 долларов.

iPhone 17 Pro Max – от 1199 долларов.

Стоит отметить, что официально предварительные заказы на новые смартфоны стартовали сразу после презентации на сайте Apple, однако в магазинах устройства появятся только с 19 сентября.

Что показала Apple на осенней презентации?

Apple представила новую линейку iPhone 17, которая включает четыре модели с улучшенными характеристиками, такими как новый процессор A19 Pro, длительное время работы и отказ от слота для SIM-карт в пользу eSIM.

Кроме iPhone, компания представила обновленные модели Apple Watch с поддержкой 5G и AirPods Pro 3 с улучшенным шумоподавлением и встроенными датчиками здоровья.

AirPods Pro 3 отмечаются лучшим качеством звука, адаптивным ANC, встроенным датчиком сердечного ритма, а также повышенной автономностью работы.