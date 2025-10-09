Apple может отойти от привычной осенней презентации всех моделей iPhone. По новым слухам, компания рассматривает возможность разделить запуск линейки iPhone 18, что может изменить устоявшийся график выхода новых смартфонов. Часть устройств может появиться с опозданием, нарушив многолетнюю традицию.

Почему компания может изменить многолетнюю традицию?

В течение многих лет поклонники Apple привыкли к предсказуемому циклу обновлений: новые iPhone появлялись в первые недели сентября. Этот график держится еще со времен iPhone 4s, и лишь изредка компания отклонялась от него, и то не очень сильно. Нынешний iPhone 17 вышел в привычные сроки, но iPhone 18 в следующем году может полностью разрушить традицию, ведь, по данным PhoneArena, Apple готовит существенный поворот в своей стратегии, пишет 24 Канал.

Смотрите также Дефицит iPhone 17 в Украине: почему официальные магазины пустые, а спекулянты зарабатывают

Если верить последним утечкам, Apple может не показать все модели одновременно. Вместо привычного осеннего анонса, компания якобы планирует разделить линейку на два события:

Осенью 2026 года мир увидит iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max , обновленный iPhone Air 2 и, возможно, долгожданный складной iPhone .

, , обновленный и, возможно, долгожданный . А вот стандартная, базовая модель iPhone 18 в этом списке отсутствует. Предполагается, что ее дебют, вместе со слухами о модели iPhone 18e, перенесут на весну 2027 года.

Такой подход означал бы, что Apple разделит линейку iPhone между двумя крупными мероприятиями – осенним и весенним.

Зачем это нужно?

Главный вопрос, который возникает: зачем это компании?

По одной из версий, такая стратегия может помочь повысить общие продажи смартфонов. Задерживая выпуск самой популярной базовой модели, которая обычно является бестселлером из-за оптимального соотношения цены и функциональности, Apple может побудить часть покупателей обратить внимание на более дорогие модели . Вероятно, она делает ставку на то, что кто-то из покупателей окажется настолько нетерпеливым, что купит дорогой смартфон, лишь бы быстрее обновиться.

. Вероятно, она делает ставку на то, что кто-то из покупателей окажется настолько нетерпеливым, что купит дорогой смартфон, лишь бы быстрее обновиться. Другая возможная причина – маркетинг и конкуренция . Традиционно Samsung представляет свою флагманскую серию Galaxy S в январе. Перенеся выпуск iPhone 18 на весну, Apple могла бы отвлечь часть внимания от Galaxy S27 в 2027 году. Это был бы умный ход: как только Samsung анонсирует новинку, Apple сразу же напомнит о своем предстоящем релизе.

. Традиционно Samsung представляет свою флагманскую серию Galaxy S в январе. Перенеся выпуск iPhone 18 на весну, Apple могла бы отвлечь часть внимания от Galaxy S27 в 2027 году. Это был бы умный ход: как только Samsung анонсирует новинку, Apple сразу же напомнит о своем предстоящем релизе. Кроме того, это позволит равномернее распределить информационный шум в течение года. Осенняя презентация 2026 года и так может быть насыщенной из-за возможного анонса складного iPhone, поэтому выпуск еще одной модели весной поможет поддержать интерес к бренду в период, когда продажи обычно замедляются.

Конечно, пока что вся эта информация остается на уровне слухов и предположений, поэтому относиться к ней стоит очень осторожно. Вряд ли мы получим подтверждение раньше, чем на самой презентации 2026 года. Поэтому сейчас и в течение следующих 11 месяцев нам остается только прислушиваться к слухам и мыслям инсайдеров.

Что известно об iPhone 18 на данный момент?

Сейчас о смартфоне нет большого количества информации. Согласно данным MacRumors, линейка получит Face ID под дисплеем для моделей Pro, объектив с переменной диафрагмой, такой же дизайн, как и в этом году, а область Ceramic Shield для зарядки MagSafe может быть "немного прозрачной", хотя пока неясно, что это означает.

Размеры дисплеев останутся без изменений. По крайней мере одна из моделей может быть оснащена новым трехслойным многослойным сенсором камеры, разработанным Samsung. Этот усовершенствованный сенсор изображения сделает камеру более чувствительной, а также уменьшит шум и расширит динамический диапазон.