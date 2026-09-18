Готовьте кошельки: стали известны цены в Украине на новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Уже скоро в Украине начнутся продажи новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые Apple анонсировала 9 сентября. Традиционно цены в Украине значительно выше, чем в США, из-за целого ряда факторов. Так сколько же будет стоить каждая модель?

Сколько стоят новые iPhone 18 в Украине

Судя по данным украинских продавцов, старт продаж состоится уже 25 сентября. Сейчас смартфоны можно предзаказать, однако в списках нет iPhone Duo.

Цены следующие:

iPhone 18 Pro на 512 гигабайт в новом цвете Burgundy предлагают за 90 999 гривен .

. iPhone 18 Pro на 256 гигабайт стоит 77 999 гривен .

. iPhone 18 Pro Max на 512 гигабайт предлагается по цене 97 999 гривен .

. iPhone 18 Pro Max на 256 гигабайт обойдется в 84 999 гривен.

Также доступны чехлы в 5 цветах по цене 2 799 гривен.

Эволюция мощности и инновации в новых iPhone

В этом году разработчики существенно переработали внутреннюю компоновку устройств, сохранив узнаваемые черты дизайна. Все три смартфона (базовый iPhone 18 на этот раз не показали) получили передовой двухнанометровый процессор A20 Pro с 6-ядерным центральным ядром и 32-ядерным нейронным движком Neural Engine для мгновенной обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

Модели серии Pro оснащены уменьшенным вырезом Dynamic Island, который отображает до трех интерактивных уведомлений одновременно, а автономность устройств увеличилась благодаря новым аккумуляторам и усовершенствованному отводу тепла.



iPhone 18 Pro и 18 Pro Max / Изображение Apple

Компактный флагман iPhone 18 Pro

Модель iPhone 18 Pro имеет экран диагональю 16 сантиметров и 12 гигабайт оперативной памяти. Главным преимуществом смартфона стала новая 48-мегапиксельная камера Fusion с механической регулируемой диафрагмой из шести полимерных лепестков, вырезанных лазером. Объектив f/1,48 пропускает на 50 процентов больше света в темноте, позволяя делать четкие фото с естественным оптическим боке без программных ошибок.

В реальных испытаниях аккумулятора устройство проработало 16 часов и 17 минут, что превосходит показатель предшественника на 56 минут. Смартфон выпускается в версиях от 256 гигабайт до 2 терабайт памяти в четырех цветах.



iPhone 18 Pro и 18 Pro Max / Изображение Apple

Максимальная производительность iPhone 18 Pro Max

Топ-модель iPhone 18 Pro Max предлагает большой дисплей размером 17,5 сантиметров и впечатляющие результаты в синтетических тестах. В бенчмарке AnTuTu гаджет набрал 3 551 073 балла, существенно опередив предыдущее поколение благодаря 7-ядерному графическому ускорителю и обновленной системе испарительного охлаждения.

Основная камера также получила механическую диафрагму с четырьмя значениями от f/1,48 до f/4 для регулировки глубины резкости как при фотосъемке, так и при записи 4K-видео. В тесте автономности смартфон продержался 18 часов и 27 минут, обогнав Samsung Galaxy S26 Ultra на 1 час и 47 минут. Корпус выполнен в черном, серебристом, голубом и темно-бордовом цветах.



iPhone 18 Pro и 18 Pro Max / Изображение Apple

Гибкие технологии и рекордный дизайн в iPhone Duo

Первый складной смартфон компании iPhone Duo получил титановый корпус 5-го класса, который в разложенном состоянии имеет толщину всего 5,2 миллиметра. В сложенном виде толщина составляет 11,3 миллиметра при весе 254 грамма.



iPhone Duo / Изображение Apple



iPhone Duo / Изображение Apple

Устройство имеет внешний экран размером 13,7 сантиметра и внутренний гибкий дисплей размером 19,3 сантиметра с покрытием nano-texture для поглощения бликов. Уникальный шарнир состоит из более чем 100 деталей и вязкоупругого клея, поэтому сгиб экрана практически незаметен.



iPhone Duo / Изображение Apple

Инженеры спрятали селфи-камеру прямо под гибким экраном, а на задней панели установили две камеры по 48 мегапикселей. Смартфон будет работать исключительно с технологией eSIM, имеет сканер Touch ID в кнопке питания и защиту по стандарту IP68. Новый модем C2 загружает данные на 50 процентов быстрее, а аккумулятор обеспечивает длительную работу благодаря эффективному отводу тепла.



iPhone Duo / Изображение Apple