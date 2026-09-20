iPhone 18 Pro против Pixel 11 Pro: сравнение двух флагманов и какой из них лучше выбрать

Apple и Google выпустили свои самые мощные флагманы примерно в одно и то же время, что позволяет нам в полной мере считать их устройствами одного поколения и сравнивать их возможности более объективно, чем это возможно в случае с Samsung, чьи устройства обычно выходят в январе, что создает ощутимый временной разрыв.

Дизайн и экраны новых устройств

Оба смартфона получили алюминиевые рамки и экраны диагональю 16 сантиметров с адаптивной частотой от 1 до 120 герц. Корпус iPhone 18 Pro имеет толщину 8,75 миллиметра и вес 211 граммов, тогда как Pixel 11 Pro оказался тоньше и легче – 8,1 миллиметра и 204 грамма соответственно, пишет 24 Канал.

Дисплей Pixel 11 Pro демонстрирует пиковую яркость 3 600 нит, а панель iPhone 18 Pro – 3 000 нит и имеет уменьшенный вырез Dynamic Island. Базовая версия Pixel 11 Pro стоит 1 099 долларов, а стартовая цена iPhone 18 Pro составляет 1 199 долларов.

Производительность

Разработчики оснастили iPhone 18 Pro новым чипом A20 Pro, созданным по 2-нанометровому технологическому процессу. Инженеры Google, вопреки ожиданиям, по-прежнему использовали 3-нанометровый процессор Tensor G6.

В тестах Geekbench 7 процессор Apple набрал 4 006 баллов в одноядерном режиме и 11 460 баллов в многоядерном, существенно опередив Tensor G6 с его 2 264 и 6 335 баллами соответственно.

Камеры

Главным нововведением камеры iPhone 18 Pro стала переменная механическая диафрагма от f/1,48 до f/4,0 на основном модуле на 48 мегапикселей.

В свою очередь, Pixel 11 Pro получил основной модуль на 50 мегапикселей и предлагает 120-кратный цифровой зум благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.

Автономность и возможности искусственного интеллекта

Оба флагмана работают на новых операционных системах с глубокой интеграцией искусственного интеллекта – iOS 27 с обновленной Siri AI и Android 17 с Gemini Nano.

Что касается автономности, Apple обещает до 36 часов воспроизведения видео и быструю зарядку мощностью 60 ватт, которая заряжает аккумулятор на 50 процентов за 15 минут.

Google установил в Pixel 11 Pro аккумулятор емкостью 4 850 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 30 ватт.

Для покупателей решающим фактором остается приверженность конкретной экосистеме, ведь оба гаджета предлагают высочайший уровень технологий.