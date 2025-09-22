iPhone Air рекламируется, как самый прочный в истории смартфон Apple. Смартфон, получивший титановый корпус, прошел серию жестких тестов на прочность от блогера JerryRigEverything, а результат оказался неожиданным.

Во время жесткого теста организованного блогером Заком Нельсоном (JerryRigEverything) iPhone Air выдержал царапины, огонь и попытки согнуть его голыми руками, подтвердив свою репутацию и оправдав заявления компании, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Выбор украинцев: какие модели iPhone 17 предзаказывают чаще всего

Насколько прочным оказался iPhone Air?

Испытания начали с проверки экрана на устойчивость к царапинам. Обычно, экраны смартфонов получают повреждения от инструментов с твердостью 5 или 6 по шкале Мооса.

Шкала Мооса – набор эталонных минералов для определения относительной твердости методом надцарапывания.

Почти все предыдущие модели iPhone царапались на уровне 6. Однако на iPhone Air установлено защитное стекло нового поколения Ceramic Shield 2, которое оказалось значительно прочнее. Инструмент 6 уровня почти не оставил следов, а заметные царапины появились только от инструмента 7 уровня, изготовленного из кварца.

Это означает, что вам вряд ли удастся поцарапать смартфон в кармане рядом с ключами. Даже падение из рук на асфальт, вероятно, не сможет нанести значительных повреждений экрану. Вывести из строя экран с помощью зажигалки также не удалось.

Однако поверхность корпуса по бокам оказалась не такой устойчивой к царапинам. Титановая рамка на боковых гранях ожидаемо поцарапалась от острого лезвия, но кнопки оказались более прочными.

Самым впечатляющим результатом стал тест на сгибание. Блогер также не смог сломать смартфон голыми руками, как бы не старался. Поэтому пришлось использовать специальное механическое устройство, которое контролирует силу давления.

Экран треснул только при нагрузке в 98 килограммов. Даже после этого сенсорная панель продолжила работать, а заднее стекло с таким же покрытием Ceramic Shield 2 осталось целым. Таким образом, заявления Apple о том, что это самый прочный iPhone в истории, оказались правдой.

Тест iPhone Air на прочность – смотрите видео:

Что известно об iPhone Air?

iPhone Air позиционируется как устройство, в котором дизайн преобладает над функциональностью, и создан для тех, кто ценит эстетику. Его главная особенность – ультратонкий корпус толщиной всего 5,55 миллиметра, что делает его самым тонким iPhone в истории.