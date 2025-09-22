Apple не врала: новый iPhone Air проверили на прочность и результат удивил
- iPhone Air прошел жесткие тесты на прочность, выдержав царапины, огонь и попытки сгибания, что подтвердило его репутацию как самого прочного iPhone в истории.
- Экран iPhone Air с новым покрытием Ceramic Shield 2 выдерживает царапины на 6 уровне по шкале Мооса, а корпус незначительно повреждается от острых лезвий, однако остается значительно прочнее предыдущих моделей.
iPhone Air рекламируется, как самый прочный в истории смартфон Apple. Смартфон, получивший титановый корпус, прошел серию жестких тестов на прочность от блогера JerryRigEverything, а результат оказался неожиданным.
Во время жесткого теста организованного блогером Заком Нельсоном (JerryRigEverything) iPhone Air выдержал царапины, огонь и попытки согнуть его голыми руками, подтвердив свою репутацию и оправдав заявления компании, рассказывает 24 Канал.
Насколько прочным оказался iPhone Air?
Испытания начали с проверки экрана на устойчивость к царапинам. Обычно, экраны смартфонов получают повреждения от инструментов с твердостью 5 или 6 по шкале Мооса.
Шкала Мооса – набор эталонных минералов для определения относительной твердости методом надцарапывания.
Почти все предыдущие модели iPhone царапались на уровне 6. Однако на iPhone Air установлено защитное стекло нового поколения Ceramic Shield 2, которое оказалось значительно прочнее. Инструмент 6 уровня почти не оставил следов, а заметные царапины появились только от инструмента 7 уровня, изготовленного из кварца.
- Это означает, что вам вряд ли удастся поцарапать смартфон в кармане рядом с ключами. Даже падение из рук на асфальт, вероятно, не сможет нанести значительных повреждений экрану. Вывести из строя экран с помощью зажигалки также не удалось.
Однако поверхность корпуса по бокам оказалась не такой устойчивой к царапинам. Титановая рамка на боковых гранях ожидаемо поцарапалась от острого лезвия, но кнопки оказались более прочными.
Самым впечатляющим результатом стал тест на сгибание. Блогер также не смог сломать смартфон голыми руками, как бы не старался. Поэтому пришлось использовать специальное механическое устройство, которое контролирует силу давления.
Экран треснул только при нагрузке в 98 килограммов. Даже после этого сенсорная панель продолжила работать, а заднее стекло с таким же покрытием Ceramic Shield 2 осталось целым. Таким образом, заявления Apple о том, что это самый прочный iPhone в истории, оказались правдой.
Тест iPhone Air на прочность – смотрите видео:
Что известно об iPhone Air?
iPhone Air позиционируется как устройство, в котором дизайн преобладает над функциональностью, и создан для тех, кто ценит эстетику. Его главная особенность – ультратонкий корпус толщиной всего 5,55 миллиметра, что делает его самым тонким iPhone в истории.
Смартфон оснащен 6,6-дюймовым экраном с технологиями ProMotion и Always-On.
Устройство работает на чипе A19 Pro, как и флагманские модели, но с ограниченным количеством графических ядер. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а новый нейронный блок N1 обеспечивает производительность на уровне MacBook Pro.
Ради тонкого корпуса Apple установила только одну основную камеру на задней панели, отказавшись от ультраширокоугольного и телефото объективов. Фронтальная камера получила обновленный 24-мегапиксельный сенсор.
В iPhone 17 Air дебютировал C1 – первый 5G-модем собственной разработки Apple. Смартфон не поддерживает физические SIM-карты, работая только с eSIM. Цвета корпуса вдохновлены другими "Air" продуктами: светло-голубой, светло-золотой, черный и серебристый. Заявленная автономность составляет до 40 часов работы от батареи.