iPhone Air рекламується, як найміцніший в історії смартфон Apple. Смартфон, що отримав титановий корпус, пройшов серію жорстких тестів на міцність від блогера JerryRigEverything, а результат виявився неочікуваним.

Під час жорсткого тесту організованого блогером Заком Нельсоном (JerryRigEverything) iPhone Air витримав подряпини, вогонь та спроби зігнути його голими руками, підтвердивши свою репутацію та виправдавши заяви компанії, розповідає 24 Канал.

Наскільки міцним виявився iPhone Air?

Випробування розпочали з перевірки екрана на стійкість до подряпин. Зазвичай, екрани смартфонів отримують пошкодження від інструментів з твердістю 5 або 6 за шкалою Мооса.

Шкала Мооса – набір еталонних мінералів для визначення відносної твердості методом надряпування.

Майже всі попередні моделі iPhone дряпалися на рівні 6. Однак на iPhone Air встановлено захисне скло нового покоління Ceramic Shield 2, яке виявилося значно міцнішим. Інструмент 6 рівня майже не залишив слідів, а помітніші подряпини з'явилися лише від інструмента 7 рівня, виготовленого з кварцу.

Це означає, що вам наряд чи вдасться подряпати смартфон в кишені поряд з ключами. Навіть падіння з рук на асфальт, ймовірно, не зможе нанести значних пошкоджень екрана. Вивести з ладу екран за допомогою запальнички також не вдалося.

Однак поверхня корпусу по боках виявилася не такою стійкою до подряпин. Титанова рамка на бічних гранях очікувано подряпалася від гострого леза, але кнопки виявилися міцнішими.

Найбільш вражаючим результатом став тест на згинання. Блогер також не зміг зламати смартфон голими руками, як би не старався. Тому довелося використати спеціальний механічний пристрій, який контролює силу тиску.

Екран тріснув лише при навантаженні у 98 кілограмів. Навіть після цього сенсорна панель продовжила працювати, а заднє скло з таким самим покриттям Ceramic Shield 2 залишилося цілим. Таким чином, заяви Apple про те, що це найміцніший iPhone в історії, виявилися правдою.

Тест iPhone Air на міцність – дивіться відео:

Що відомо про iPhone Air?

iPhone Air позиціонується як пристрій, в якому дизайн переважає над функціональністю, і створений для тих, хто цінує естетику. Його головна особливість – ультратонкий корпус завтовшки всього 5,55 міліметра, що робить його найтоншим iPhone в історії.