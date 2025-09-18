Apple выпустила свой самый тонкий смартфон iPhone Air. Его толщина составляет всего 5,6 миллиметра. Этот рекордный показатель вызвал закономерные опасения относительно прочности устройства, ведь в памяти пользователей еще свежи воспоминания о скандале со сгибанием предыдущих моделей.

Выдерживает ли iPhone Air испытания на прочность?

Главная интрига, связанная с новым iPhone Air, касается его долговечности. Предыдущие попытки Apple создать тонкий смартфон имели неоднозначные последствия. В частности, iPhone 6 с толщиной корпуса 6,9 миллиметра, вошел в историю под названием "Bendgate" – устройства были подвержены деформации даже при умеренном давлении, например, в кармане брюк. Хотя самые громкие случаи сгибания демонстрировались на YouTube-каналах, где к смартфонам применяли чрезмерную силу, проблема все же существовала даже при обычном повседневном использовании, пишет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide.

Новый iPhone Air еще тоньше – всего 5,6 миллиметра в самом узком месте, что делает его абсолютным рекордсменом среди всех смартфонов компании. Естественно, возник вопрос: не унаследовал ли он проблемы своего далекого предка? Чтобы развеять сомнения, Apple провела собственные экстремальные испытания, записала это на видео, а затем передала ролик журналистам.

В одном из тестов специальная машина создавала давление, эквивалентное весу в 59 килограммов, на центральную часть iPhone Air. Согласно отчету, смартфон продемонстрировал удивительную упругость: после снятия нагрузки он полностью восстановил свою форму, не оставив никаких следов изгиба.

Тест на изгиб iPhone Air: видео

Почему он не гнется?

Такая устойчивость к деформации объясняется ключевым изменением в материалах корпуса. В отличие от iPhone 6, изготовленного из алюминия, новый iPhone Air получил раму из титана, а также защитное стекло Ceramic Shield 2. Титан значительно прочнее и жестче, что позволило достичь высокой надежности даже при рекордно малой толщине.

Сама компания заявляет, что устройство "превосходит строгие требования к прочности на изгиб" и называет его самым надежным iPhone за всю историю.

Стоит отметить, что представленные видео являются официальными материалами Apple, поэтому их результаты ожидаемо положительные. Окончательный ответ на вопрос о прочности iPhone Air дадут только независимые тесты от сторонних экспертов и опыт реальных пользователей, которые появятся чуть позже.

Это не первая демонстрация

Стоит напомнить, что мы уже видели один тест на сгибание, хотя в этом случае все происходило только при участии людей, а не специальных машин. После презентации iPhone Air руководители Apple традиционно собрались для интервью, где поговорили с Марком Спунауером с Tom's Guide и Ленсом Уланоффом с TechRadar.

В какой-то момент разговора глава по маркетингу Грег Джосвиак дал им iPhone Air и предложил попробовать согнуть устройство. По словам Спунауэра, он приложил все усилия, и хотя смартфон едва заметно прогнулся, он не сломался, а потом вернулся в изначальную форму. Уланофф также не смог деформировать смартфон.

Смотрите интервью, в рамках которого пробовали согнуть iPhone Air: видео на английском

Тестирование защитного стекла

Кроме теста на сгибание, Apple также продемонстрировала другие испытания на долговечность. Например, было показано тест нового защитного стекла Ceramic Shield 2 на моделях iPhone 17, которое, по обещаниям, имеет втрое лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Тест на царапины для iPhone 17: видео

Другое видео демонстрировало имитацию падений iPhone 17 Pro. Как и ожидалось, во всех тестах устройства показали себя с наилучшей стороны.

Тест на падение iPhone 17 Pro: видео