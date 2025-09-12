Насколько прочным является новый iPhone Air?

После недавней презентации линейки iPhone 17 руководители Apple, а именно глава по маркетингу Грег Джосвиак и глава отдела разработки оборудования Джон Тернус, дали интервью известным технологическим изданиям. Во время разговора главное внимание было приковано к модели iPhone Air, которая поразила своей толщиной – всего 5,64 миллиметра. Исторически сложилось так, что после многочисленных случаев с iPhone 6 в 2014 году, когда устройства гнулись просто в карманах, пользователи очень осторожно относятся к слишком тонким смартфонам, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Чтобы продемонстрировать уверенность в своем продукте, Грег Джосвиак сделал неожиданный ход: он дал iPhone Air журналистам Марку Спунауэру из Tom's Guide и Ленсу Уланоффу из TechRadar и предложил им попробовать согнуть устройство. По словам Спунауэра, он приложил все усилия, и хотя смартфон едва заметно прогнулся, он не сломался, а затем вернулся в изначальную форму. Уланофф также подтвердил, что ему не удалось согнуть аппарат. Представители Apple объяснили, что небольшая гибкость является частью конструкции, и устройство сразу возвращается к своему первоначальному виду.

Секрет такой выносливости заключается в использовании рамы из титана пятого класса. Интересно, что с переходом моделей iPhone 17 Pro на алюминий, iPhone Air стал единственным титановым смартфоном в новой линейке Apple. По словам Джона Тернуса, создание такого тонкого, но прочного устройства стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: прорыва в разработке материалов, использованию защитного стекла Ceramic Shield на задней панели и инновационной внутренней компоновке, которую в Apple называют "плато". Почти вся электроника смартфона сосредоточена в верхней части корпуса, в области камеры. Эффективность фирменных процессоров Apple Silicon также сыграла ключевую роль.

В то же время для моделей iPhone 17 Pro компания выбрала другой путь, вернувшись к алюминию. Тернус объяснил, что этот шаг дал два неоспоримых преимущества:

Во-первых, специальный алюминиевый сплав в 20 раз лучше проводит тепло, чем титан, что значительно улучшает охлаждение устройства.

Во-вторых, алюминий легче, что позволило инженерам установить больший аккумулятор без увеличения общего веса смартфона.

В качестве дополнительного бонуса, алюминиевый корпус позволил использовать процесс анодирования, благодаря чему появились яркие цвета, например "Космический оранжевый". Грег Джосвиак отметил, что это ответ на давние просьбы пользователей Pro-моделей, которые хотели видеть "веселые" цвета в своей линейке.

Новые устройства будут доступны для предварительного заказа с 12 сентября, а официальный старт продаж запланирован на 19 сентября.

