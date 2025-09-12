Наскільки міцним є новий iPhone Air?

Після нещодавньої презентації лінійки iPhone 17 керівники Apple, а саме голова з маркетингу Грег Джосвіак та очільник відділу розробки обладнання Джон Тернус, дали інтерв'ю відомим технологічним виданням. Під час розмови головна увага була прикута до моделі iPhone Air, яка вразила своєю товщиною – лише 5,64 міліметра. Історично склалося так, що після численних випадків з iPhone 6 у 2014 році, коли пристрої гнулися просто в кишенях, користувачі дуже обережно ставляться до надто тонких смартфонів, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

Щоб продемонструвати впевненість у своєму продукті, Грег Джосвіак зробив несподіваний хід: він дав iPhone Air журналістам Марку Спунауеру з Tom's Guide та Ленсу Уланоффу з TechRadar і запропонував їм спробувати зігнути пристрій. За словами Спунауера, він доклав усіх зусиль, і хоча смартфон ледь помітно прогнувся, він не зламався, а потім повернувся в початкову форму. Уланофф також підтвердив, що йому не вдалося зігнути апарат. Представники Apple пояснили, що невелика гнучкість є частиною конструкції, і пристрій одразу повертається до свого початкового вигляду.

Секрет такої витривалості полягає у використанні рами з титану п'ятого класу. Цікаво, що з переходом моделей iPhone 17 Pro на алюміній, iPhone Air став єдиним титановим смартфоном у новій лінійці Apple. За словами Джона Тернуса, створення такого тонкого, але міцного пристрою стало можливим завдяки поєднанню кількох факторів: прориву в розробці матеріалів, використанню захисного скла Ceramic Shield на задній панелі та інноваційній внутрішній компоновці, яку в Apple називають "плато". Майже вся електроніка смартфона зосереджена у верхній частині корпусу, в області камери. Ефективність фірмових процесорів Apple Silicon також відіграла ключову роль.

Водночас для моделей iPhone 17 Pro компанія обрала інший шлях, повернувшись до алюмінію. Тернус пояснив, що цей крок дав дві беззаперечні переваги:

По-перше, спеціальний алюмінієвий сплав у 20 разів краще проводить тепло, ніж титан, що значно покращує охолодження пристрою.

По-друге, алюміній легший, що дозволило інженерам встановити більший акумулятор без збільшення загальної ваги смартфона.

Як додатковий бонус, алюмінієвий корпус дозволив використовувати процес анодування, завдяки чому з'явилися яскраві кольори, як-от "Космічний помаранчевий". Грег Джосвіак зазначив, що це відповідь на давні прохання користувачів Pro-моделей, які хотіли бачити "веселі" кольори у своїй лінійці.

Нові пристрої будуть доступні для попереднього замовлення з 12 вересня, а офіційний старт продажів заплановано на 19 вересня.

