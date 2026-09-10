iPhone Duo оказался даже тоньше iPhone Air, но только в разложенном виде

Компания Apple официально представила свой первый складной смартфон под названием iPhone Duo, который установил новый рекорд по толщине среди мобильных устройств бренда. В разложенном состоянии новинка превосходит даже ультратонкую модель iPhone Air, поражая инженерными решениями.

Толщина и инженерные хитрости

В полностью разложенном состоянии толщина корпуса iPhone Duo составляет всего 5,2 миллиметра. Это делает устройство на 0,4 миллиметра тоньше модели iPhone Air, толщина которой составляет 5,6 миллиметра, пишет MacRumors.

Впрочем, в сложенном виде толщина гаджета увеличивается до 11,3 миллиметра, что делает его заметно массивнее стандартных смартфонов серии Pro. Вес устройства достигает 254 граммов, что делает его самым тяжелым телефоном в линейке компании.



iPhone Duo / Изображение Apple

Дисплеи и уникальный шарнир

Разработчики оснастили смартфон двумя экранами. Внешний дисплей имеет размер 13,7 сантиметра (5,4 дюйма), а внутренний гибкий экран разворачивается до 19,3 сантиметра (7,6 дюйма).

Чтобы сделать складку на экране менее заметной, инженеры использовали микролинзовую текстуру и лазерную литографию. Однако полностью она все равно не исчезла. Особый шарнир содержит более 100 высокоточных деталей и специальные вязкоупругие клеи, которые позволяют слоям экрана скользить при сгибании, как страницы в книге.

Мощность и возможности камеры

Внутри гаджета работает новейший процессор A20 Pro и современный модем C2, который ускоряет связь 5G. Корпус с титановой рамкой получил защиту от воды по стандарту IP68 и разъем только для eSIM. Блок камер содержит два модуля по 48 мегапикселей, а внутреннюю селфи-камеру инженеры спрятали непосредственно под поверхностью экрана.

Базовая версия с 256 гигабайтами памяти стоит 1999 долларов США, а вариант на 2 терабайта обойдется покупателям в 3199 долларов США. Несмотря на высокую цену, новинка уже вызвала большой интерес среди поклонников.