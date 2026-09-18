Шведский стартап разработал малую ИИ-модель для автономного распознавания и атаки целей дронами

Шведский стартап Scaleout Systems разработал компактные модели искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотникам автономно обнаруживать и атаковать боевые цели. Новая технология работает непосредственно на борту дрона, что избавляет аппарат от необходимости поддерживать постоянную связь с центральным сервером.

Локальное обучение вместо громоздких серверов

Исследователи из Уппсальского университета основали компанию в 2018 году для внедрения машинного обучения в гражданские грузовики. Полномасштабное вторжение России в Украину заставило разработчиков переориентироваться на оборонную сферу. Вместо использования гигантских систем разработчики применяют компактные алгоритмы компьютерного зрения, которые работают на портативном оборудовании, пишет Ars Technica.

С началом войны в Украине и изменениями в мире мы осознали, что эта технология может сыграть очень важную роль в использовании данных с датчиков для обеспечения стратегического преимущества союзникам по НАТО,

– прокомментировал соучредитель и генеральный директор Scaleout Systems Андреас Хелландер.

Защита от РЭБ и автономные камикадзе

Новые алгоритмы способны дообучаться непосредственно во время выполнения боевого задания. Модель, обученную в пустыне, можно быстро адаптировать к городским условиям в течение одного дня с помощью новых данных с датчиков. Это позволяет беспилотникам эффективно действовать даже в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Локальная обработка информации также снижает риски, ведь большие централизованные дата-центры становятся уязвимыми целями во время военных конфликтов.

Демонстрация работы ИИ на борту дрона: смотрите видео

В 2025 году компания присоединилась к оборонной программе NATO DIANA для адаптации алгоритмов под планшеты пилотов, дроны и командные пункты. Сейчас разработчики также участвуют в проекте BAE Systems Bofors по созданию недорогих автономных дронов-камикадзе ALMA, которые публично испытали в январе 2026 года в Швеции.

В то же время подобные бортовые решения с искусственным интеллектом в недорогих барражирующих боеприпасах уже используют украинские военные.

Если алгоритмы обновляются в течение одного дня или операции и постоянно обучаются на основе текущих данных, это создает устойчивое преимущество,

– добавил Андреас Хелландер.

Внедрение автономных систем меняет тактику ведения современных боевых действий, где ключевую роль играет скорость адаптации технологий на поле боя.