Теперь мы знаем, кто стоял за вирусной ИИ-моделью Ox Alpha: вот ее настоящее название

Интернет-сообщество наконец раскрыло тайну загадочной модели искусственного интеллекта Ox Alpha, которая буквально взорвала Кремниевую долину. Как оказалось, за бесплатным инструментом, опередившим американских конкурентов, стоит китайский стартап Z.ai со своей новой разработкой GLM-5.3-Flash.

Путь от полной анонимности к вершине технологического мира

Все началось 20 августа 2026 года, когда на платформе OpenRouter неожиданно появился загадочный инструмент под названием "stealth/ox-alpha" без какой-либо информации об авторах. Новая нейросеть за считанные дни стала лидером по использованию, обойдя многих конкурентов, пишет 24 Канал. Всего за одну неделю пользователи совершили более 343 миллиона запросов и обработали колоссальные 27,2493 триллиона токенов. Инструмент заинтересовал даже руководителей больших корпораций.

"Очень впечатляет,

– прокомментировал генеральный директор платежной компании Stripe Патрик Коллисон, который лично протестировал новый инструмент.

Это произошло как раз на фоне новостей о том, что Stripe покупает платформу OpenRouter за более чем 7 миллиардов долларов.

Как разработчики раскрыли китайский след

Вскоре специалисты начали настоящее детективное расследование, чтобы узнать правду. Хотя ИИ-модель упорно представлялась разработкой неизвестной организации, технологические "отпечатки пальцев" солгать не смогли.

Прежде всего исследователи проанализировали токенизатор и обнаружили полное совпадение с семейством GLM-5 от Z.ai во всех 95 тестовых пробах. Кроме того, ошибки при некорректных запросах возвращали идентичные коды ошибок, а обработка видео происходила точно так же, как в модели GLM-5V-Turbo.

Уникальная архитектура и потрясающая выносливость

Впоследствии Z.ai уже и сама официально подтвердила, что за маской скрывалась GLM-5.3-Flash. Инженеры создали модель на основе архитектуры "смеси экспертов" (MoE) с общим объемом 320 миллиардов параметров, хотя при каждом запросе активируются лишь 18 миллиардов. Она предлагает огромное контекстное окно объемом более 1 миллиона токенов и способна выдавать до 131 072 токенов за раз.

Искусственный интеллект продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе практических испытаний:

Один из разработчиков доверил системе создать полноценный продукт с нуля. ИИ за 4,5 часа самостоятельно написал код, приобрел интернет-домен, настроил облачные сервисы Supabase и Vercel и успешно запустил готовый сайт, пройдя все тесты.

Другой пользователь поручил модели разработать трехмерный шейдер океана. Непрерывная рабочая сессия длилась 10,8 часа и включала 951 цикл самопроверки и корректировки кода.

Технологический вызов Кремниевой долине

Больше всего западных аналитиков поразил то, что Z.ai запускала ИИ исключительно на чипах китайского производства. Благодаря оптимизированному программному обеспечению специалисты добились трехкратного увеличения скорости обслуживания. В комплексном рейтинге Artificial Analysis новинка набрала 57 баллов, догнав мощную американскую модель GPT-5.6 Terra и превзойдя Gemini 3.7 Flash. При этом стоимость использования рекордно низкая – всего 0,15 доллара за 1 миллион входных токенов и 0,50 доллара за 1 миллион выходных токенов.

Даже если Соединенные Штаты Америки заблокируют поставки передовых чипов, уже трудно помешать Китаю предоставлять доступ к уже разработанным моделям искусственного интеллекта по низкой цене,

– заявило журналистам BigGo Finance неназванный источник в полупроводниковой отрасли.

Несмотря на жесткие экспортные ограничения со стороны Запада, китайские разработчики ИИ смогли доказать свою полную независимость в обслуживании больших моделей. Теперь Z.ai выпустила код нейросети в свободный доступ под лицензией MIT, что позволяет каждому запускать ее локально на собственном оборудовании.