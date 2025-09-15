ChatGPT быстро стал обыденным инструментом для студентов – от проверки грамматики до создания карточек для подготовки. Преподаватели признают его пользу для самостоятельной работы, но предостерегают от использования ИИ для написания работ вместо собственного мышления.

По данным Института политики в сфере высшего образования, 92% студентов уже используют генеративный ИИ, тогда как годом ранее эта цифра составляла 66%. Для многих ChatGPT стал настолько привычным, как калькулятор или тетрадь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как именно студенты применяют ChatGPT в обучении?

Студенты видят ИИ, как партнера для обучения. Инструмент может помочь в создании диаграмм, объяснении сложных тем или преобразовании лекционных материалов в тесты. Представительница OpenAI Джейна Девани советует загружать презентации и просить ChatGPT сгенерировать варианты вопросов, что облегчает понимание материала и разбивает задачи на последовательные шаги.

Впрочем, риск злоупотребления остается. Студенты применяют так называемый "метод отталкивания": когда получаешь ответ от ИИ, стоит подумать, как его можно дополнить. Это помогает избежать зависимости от одного источника и рассматривать ChatGPT только как альтернативный взгляд.

Эксперты отмечают: ИИ уже стал частью профессиональной среды, поэтому знакомство с ним в студенческие годы важно. Но университетское образование – это не только результат, но и процесс. Преподаватели призывают использовать ИИ для поддержки обучения, а не как замену мышлению.

Как университеты подстраиваются под ИИ?

Университеты постепенно формируют собственные политики пользования ИИ. Например, UC Berkeley советует преподавателям четко прописывать в силабусе (документ, описывающий учебную дисциплину и служит "соглашением" между преподавателем и студентом, определяя цель, задачи, структуру, требования и критерии оценки курса), когда AI разрешено, а когда запрещено пользоваться.

У Carnegie Mellon даже создали специальный комитет, который помогает согласовать правила. Там уже возросло количество случаев нарушений, но часто студенты даже не осознавали, что делают что-то неправильно – например, в случае с переводом через DeepL, где алгоритм изменил текст больше, чем ожидалось.

Университеты все чаще определяют правила пользования ИИ. В Нортумбрийском университете позволяют применять его для структурирования задач, но предостерегают от использования вымышленных фактов и ссылок. Там также работают детекторы, которые могут выявлять чрезмерную зависимость от ИИ. В Университете искусств Лондона студенты должны вести журнал применения ИИ в своей работе.