Несмотря на громкие заявления об очередном технологическом буме, новые статистические данные показывают, что корпоративное использование технологии начало снижаться, что ставит под сомнение недавние многомиллиардные инвестиции и оптимистичные прогнозы.

Что на самом деле происходит с корпоративным ИИ?

Согласно последнему опросу Бюро переписи населения США, которое отслеживает внедрение ИИ, было зафиксировано заметное падение использования технологии в корпоративном секторе. Это самый большой спад с момента запуска исследования в ноябре 2023 года. Анализ данных, собранных от более 1,2 миллиона американских фирм, показал, что среди компаний со штатом более 250 сотрудников уровень использования инструментов ИИ упал с почти 14% в середине июня до менее чем 12% в августе, пишет 24 Канал.

В то же время в очень малых предприятиях с менее чем четырьмя работниками наблюдался незначительный рост. Однако в компаниях среднего размера (от 19 до 250 сотрудников) показатели внедрения ИИ также или снизились, или по крайней мере остались на том же уровне.

Эти показатели являются тревожным сигналом для инвесторов и руководителей технологических компаний, чьи значительные расходы на искусственный интеллект теперь оказываются под угрозой. В течение последних нескольких лет они продвигали идею, что корпоративный ИИ станет основой для создания устойчивой бизнес-модели, которая будет поддерживать экономику США. Например, в 2024 году генеральный директор SAP Кристиан Кляйн заявлял, что корпоративный ИИ совершит революцию в управлении компаниями. А еще в июне этого года аналитики из UBS утверждали, что пик внедрения технологии еще далеко впереди, а ускорение ее использования будет способствовать монетизации в различных отраслях.

Однако реальные данные пока не подтверждают этих прогнозов. На сегодня корпоративный ИИ оказался чрезвычайно убыточным. Впечатляющие 95% американских компаний, которые внедрили искусственный интеллект, сообщили, что программное обеспечение не принесло им никакого нового дохода.

Хотя акции технологических компаний продолжают бить рекорды на фоне ажиотажа вокруг ИИ, некоторые финансовые обозреватели предупреждают, что технологическая индустрия может никогда не окупить свои затраты. Они также предполагают, что инновации в этой сфере достигли плато. Даже сам Сэм Альтман, руководитель OpenAI, призывает не очаровываться так сильно сферой искусственного интеллекта, подозревая, что на рынке появился очередной пузырь, который может лопнуть в любой момент.

В чем причина отказа от ИИ?

Это лето оказалось неудачным для сферы ИИ в целом. В августе модель GPT-5 от OpenAI, от которой ожидали значительного прорыва, не оправдала надежд. Вместо того чтобы стать шагом к созданию искусственного интеллекта человеческого уровня, последняя модель показала на тестах худшие результаты, чем ее аналоги.

Пожалуй, наиболее показательным знаком стало то, что компании, которые ранее увольняли сотрудников или прекращали найм в пользу ИИ, теперь снова активно ищут людей. Они осознали, что технология далеко не так эффективна, как ее рекламировали. Многие обещания на самом деле оказались не более чем концепциями на будущее, нуждаясь в годах усовершенствования.

Если корпоративный ИИ в ближайшее время не начнет приносить прибыль, последний спад его использования может стать лишь началом стремительного падения.