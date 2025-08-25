Что на самом деле происходит на рынке искусственного интеллекта?

Сэм Альтман, руководитель компании OpenAI, которая создала ChatGPT, недавно поделился своими опасениями относительно текущего состояния рынка ИИ. Во время разговора с журналистами он отметил, что инвесторы в целом чрезмерно увлечены искусственным интеллектом. Альтман провел параллели с "пузырем доткомов" конца 1990-х годов, когда безумный интерес к интернет-компаниям привел к рыночному краху, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

По его мнению, хотя ИИ действительно является революционной технологией, нынешний уровень инвестиционного ажиотажа является нерациональным. Особое беспокойство у него вызывают стартапы, которые, имея только идею и команду из нескольких человек, получают "сумасшедшие" оценки стоимости.

Мнения Альтмана подтверждают и другие эксперты, в частности соучредитель Alibaba Джо Цай и главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок, которые также выражали обеспокоенность относительно стремительных темпов инвестиций в отрасль.

Парадоксально, но эти заявления звучат на фоне новостей о финансовых планах самой OpenAI. Компания ведет переговоры о продаже акций своих сотрудников, что может повысить ее оценку до 500 миллиардов долларов. Хотя это еще далеко до стоимости Apple и NVIDIA, такой показатель сделал бы OpenAI самой дорогой частной компанией в мире, опередив таких гигантов, как SpaceX и ByteDance (материнская компания TikTok). Сообщается о двух параллельных сделках: одну с финансированием под руководством SoftBank с оценкой в 300 миллиардов, а другую – вторичная продажа акций по еще более высокой оценке в 500 миллиардов долларов.

Несмотря на предостережения относительно рыночного "пузыря", Альтман остается оптимистом относительно долгосрочных перспектив своей компании и технологии в целом. Он предполагает, что в недалеком будущем OpenAI может инвестировать триллионы долларов в развитие дата-центров.

По его убеждению, суперобизнанные инструменты ИИ значительно ускорят научные открытия и инновации, что приведет к невиданному росту благосостояния всего человечества.

Альтман также прогнозирует, что уже в 2025 году первые ИИ-агенты могут "присоединиться к рабочему персоналу" компаний, кардинально изменив их производительность.

Таким образом, его позиция выглядит как стратегическая игра: признавать краткосрочные риски рыночного перегрева, но делать ставку на фундаментальную трансформационную силу ИИ в долгосрочной перспективе.

Что будет, когда лопнет пузырь?

Чтобы понять последствия катастрофы, следует вернуться в 2000 год. Когда лопнул "пузырь доткомов", сотни компаний исчезли за одну ночь, потому что у них закончились деньги. Сегодняшние инвесторы, которые вкладываются в ИИ, смогут покрыть убытки, которые двадцать лет назад уничтожили бы целые компании.

Если и будет пузырь, то он, скорее всего, будет постепенно спадать в течение нескольких лет, а не лопнет внезапно, говорят эксперты. Это позволит вовремя среагировать и адаптироваться.