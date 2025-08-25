Що насправді відбувається на ринку штучного інтелекту?

Сем Альтман, керівник компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, нещодавно поділився своїми побоюваннями щодо поточного стану ринку ШІ. Під час розмови з журналістами він зазначив, що інвестори загалом надмірно захоплені штучним інтелектом. Альтман провів паралелі з "бульбашкою доткомів" кінця 1990-х років, коли шалений інтерес до інтернет-компаній призвів до ринкового краху, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

На його думку, хоча ШІ є справді революційною технологією, нинішній рівень інвестиційного ажіотажу є нераціональним. Особливе занепокоєння у нього викликають стартапи, які, маючи лише ідею та команду з кількох людей, отримують "божевільні" оцінки вартості.

Думки Альтмана підтверджують також інші експерти, зокрема співзасновник Alibaba Джо Цай та головний економіст Apollo Global Management Торстен Слок, які також висловлювали стурбованість щодо стрімких темпів інвестицій у галузь.

Парадоксально, але ці заяви лунають на тлі новин про фінансові плани самої OpenAI. Компанія веде переговори про продаж акцій своїх співробітників, що може підвищити її оцінку до 500 мільярдів доларів. Хоча це ще далеко до вартості Apple та NVIDIA, такий показник зробив би OpenAI найдорожчою приватною компанією у світі, випередивши таких гігантів, як SpaceX та ByteDance (материнська компанія TikTok). Повідомляється про дві паралельні угоди: одну з фінансуванням під керівництвом SoftBank з оцінкою в 300 мільярдів, а іншу – вторинний продаж акцій за ще вищою оцінкою у 500 мільярдів доларів.

Попри застереження щодо ринкової "бульбашки", Альтман залишається оптимістом щодо довгострокових перспектив своєї компанії та технології загалом. Він припускає, що в недалекому майбутньому OpenAI може інвестувати трильйони доларів у розбудову дата-центрів.

На його переконання, суперобізнані інструменти ШІ значно прискорять наукові відкриття та інновації, що призведе до небаченого зростання добробуту всього людства.

Альтман також прогнозує, що вже у 2025 році перші ШІ-агенти можуть "приєднатися до робочого персоналу" компаній, кардинально змінивши їхню продуктивність.

Таким чином, його позиція виглядає як стратегічна гра: визнавати короткострокові ризики ринкового перегріву, але робити ставку на фундаментальну трансформаційну силу ШІ в довгостроковій перспективі.

Що буде, коли лучне бульбашка?

Щоб зрозуміти наслідки катастрофи, слід повернутись у 2000 рік. Коли луснула "бульбашка доткомів", сотні компаній зникли за одну ніч, бо у них закінчилися гроші. Сьогоднішні інвестори, які вкладаються в ШІ, зможуть покрити збитки, які двадцять років тому знищили б цілі компанії.

Якщо і буде бульбашка, то вона, швидше за все, буде поступово спадати протягом декількох років, а не лопне раптово, кажуть експерти. Це дозволить вчасно зреагувати й адаптуватися.