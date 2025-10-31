Сэм Альтман, руководитель OpenAI, рассказал в соцсетях, что попытался отменить предзаказ Tesla Roadster и вернуть 50 тысяч долларов депозита, сделанного еще в 2018 году. По его словам, ожидания продолжительностью 7,5 года стало критическим, и он "действительно был в восторге от авто, но пришло время двигаться дальше". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Сэма Альтмана в Х.

Сэм Альтман ждал Roadster почти восемь лет – и не смог получить возврата

Впрочем, попытка возврата средств провалилась – письмо Альтмана на адрес Tesla вернулось с сообщением, что указанная почта больше не существует.

Он показал скриншоты своей первичной резервации и ответы с просьбой вернуть средства:

Привет, я хотел бы отменить свое бронирование. Могли бы вы вернуть мне 50 тысяч долларов?

Он не один. MKBHD тоже отменил Roadster – часть денег вернули

Альтман – не единственный известный клиент, который решил сдать позиции. Как пишет Business Insider, в сентябре популярный техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) сообщил, что отменил одну из двух своих резерваций на Roadster, сделанных в 2017 году.

Он рассказал, что возвращение было сложным: кнопки "Cancel" на сайте Tesla не существовало, поэтому пришлось несколько дней обрывать телефоны поддержки. Tesla вернула Браунли 45 тысяч долларов из 50 тысяч долларов.

Tesla просто держала эти деньги все эти годы... Я мог бы использовать их совсем иначе,

– сказал он.

Roadster: авто, которого все еще нет

Tesla представила второе поколение Roadster в 2017 году, обещая:

разгон 0–96 км/ч за 1,9 секунды

максимальную скорость более 400 км/ч

запас хода до 997 км

Однако за восемь лет автомобиль так и не пошел в производство. В 2024 году Илон Маск заявлял, что Roadster – "вишенка на торте", а другие проекты компании имеют приоритет. В отчете Tesla за июль модель до сих пор значится в стадии "design development".