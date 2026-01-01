С точки зрения закрытых и отключенных сервисов 2025 год был относительно спокойным, но точно не пустым. Для давних наблюдателей индустрии можно выделить несколько событий, которые либо оказали заметное влияние, или стали финальным аккордом для целой эпохи. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Какие технологии окончательно ушли в прошлое в 2025 году?

Короткоживущим проектом стал Humane AI Pin - носимый гаджет для голосового общения с ИИ. Устройство просуществовало около года и не оправдало ожиданий. В феврале HP выкупила Humane вместе с командой, операционной системой и патентами, но возрождение самого устройства считается маловероятным.

Humane AI Pin

2025 год также поставил точку в истории кнопки Home на iPhone. Последней моделью с физической кнопкой был iPhone SE, который в феврале заменили на iPhone 16E без нее. Хотя некоторые функции можно переназначить, отсутствие кнопки остается неудобной для многих пользователей.

Еще один символ прошлого - синий экран смерти Windows. В релизе октября 2025 года Microsoft заменила его на черный экран с более простым интерфейсом. Хотя техническая часть обработки сбоев улучшилась раньше, исчезновение легендарного BSoD стало культурной потерей.

Microsoft

Microsoft в феврале объявила о завершении эпохи отдельного приложения Skype. Сервис, который когда-то сделал интернет-звонки массовыми, интегрировали в бесплатную версию Microsoft Teams.

Также Google окончательно прекратила распространение прошивки для преобразования контроллеров Stadia в Bluetooth-устройства. После конца 2025 года неконвертированные геймпады становятся нефункциональными коллекционными предметами.

Stadia

Завершает список запрет на импорт иностранных дронов в США, который вступил в силу в декабре. Как писало издание Reuters, под ограничения попал и DJI - один из самых известных производителей. Летать на уже приобретенных дронах разрешено, но найти новые на американском рынке станет значительно сложнее.