Сем Альтман, керівник OpenAI, розповів у соцмережах, що спробував скасувати передзамовлення Tesla Roadster і повернути 50 тисяч доларів депозиту, зробленого ще у 2018 році. За його словами, очікування тривалістю 7,5 року стало критичним, і він "дійсно був у захваті від авто, але настав час рухатися далі". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Сема Альтмана в Х.

Дивіться також Сем Альтман запускає конкурента Neuralink, знову наступаючи на територію Ілона Маска

Сем Альтман чекав на Roadster майже вісім років – і не зміг отримати повернення

Втім, спроба повернення коштів провалилася – лист Альтмана на адресу Tesla повернувся з повідомленням, що вказана пошта більше не існує.

Він показав скриншоти своєї первинної резервації та відповіді з проханням повернути кошти:

Привіт, я хотів би скасувати своє бронювання. Чи могли б ви повернути мені 50 тисяч доларів?

Він не один. MKBHD теж скасовував Roadster – частину грошей повернули

Альтман – не єдиний відомий клієнт, який вирішив здати позиції. Як пише Business Insider, у вересні популярний техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) повідомив, що скасував одну із двох своїх резервацій на Roadster, зроблених у 2017 році.

Він розповів, що повернення було складним: кнопки "Cancel" на сайті Tesla не існувало, тому довелося кілька днів обривати телефони підтримки. Tesla повернула Браунлі 45 тисяч доларів із 50 тисяч доларів.

Tesla просто тримала ці гроші всі ці роки… Я міг би використати їх зовсім інакше,

– сказав він.

Roadster: авто, якого все ще немає

Tesla представила друге покоління Roadster у 2017 році, обіцяючи:

розгін 0–96 км/год за 1,9 секунди

максимальну швидкість понад 400 км/год

запас ходу до 997 км

Однак за вісім років автомобіль так і не пішов у виробництво. У 2024 році Ілон Маск заявляв, що Roadster – "вишенька на торті", а інші проєкти компанії мають пріоритет. У звіті Tesla за липень модель досі значиться у стадії "design development".