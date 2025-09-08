Компании все чаще включают требования владения AI в вакансии и предлагают за это финансовые бонусы. Дополнительную оплату получают даже работники в сферах, далеких от технологий, поскольку бизнесу нужны специалисты, которые понимают возможности автоматизации. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNBC.

Исследование проанализировало более 1,3 миллиарда вакансий, показало: средняя надбавка за навыки работы с AI составляет 28% или около 18 тысяч долларов в год. Если же в вакансии указано несколько AI-компетенций, доплата возрастает до 43%.

Другие исследования подтверждают эту тенденцию. Аналитики Foote Partners выяснили, что практические навыки использования AI оценивают на 19–23% выше, чем базовые сертификаты, которые добавляют лишь 9–11%. Согласно глобальным данным PwC, в 2025 году специалисты со знанием искусственного интеллекта получали до 56% больше, чем те, кто их не имеет, и эта разница значительно возросла за последний год.

В Великобритании вакансии с требованием AI приносили в среднем на 23% больше, чем аналогичные должности без таких знаний. Это превышает надбавку за диплом магистра (13%), хотя и уступает уровню PhD (33%). Женщины и мужчины с AI-навыками в среднем получали зарплату на 12–13% выше конкурентов без них.

Эксперты объясняют это переходом к модели "task-based hiring" – когда компании ищут не только дипломы, а прежде всего способность эффективно выполнять задачи с помощью новых инструментов. Особенно ценятся навыки prompt engineering, критическое мышление и способность принимать решения вместе с алгоритмами.

В то же время исследования показывают и риски: большинство работников вне IT-сферы еще не успели получить новые знания, поэтому неравенство в зарплатах может только усиливаться. Бывший топ-менеджер OpenAI сравнил специалистов с искусственным интеллектом со "звездами спорта", которых стремятся привлечь все компании.

Таким образом, AI перестает быть узкой технической специализацией и становится новым стандартом профессиональных компетенций. Те, кто сможет адаптироваться, получают самые высокие зарплаты на рынке, а те, кто нет – рискуют остаться позади.

