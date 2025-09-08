Компании все чаще включают требования владения AI в вакансии и предлагают за это финансовые бонусы. Дополнительную оплату получают даже работники в сферах, далеких от технологий, поскольку бизнесу нужны специалисты, которые понимают возможности автоматизации. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNBC.
Смотрите также Опытные программисты активнее пользуются вайб-кодингом
Исследование проанализировало более 1,3 миллиарда вакансий, показало: средняя надбавка за навыки работы с AI составляет 28% или около 18 тысяч долларов в год. Если же в вакансии указано несколько AI-компетенций, доплата возрастает до 43%.
Другие исследования подтверждают эту тенденцию. Аналитики Foote Partners выяснили, что практические навыки использования AI оценивают на 19–23% выше, чем базовые сертификаты, которые добавляют лишь 9–11%. Согласно глобальным данным PwC, в 2025 году специалисты со знанием искусственного интеллекта получали до 56% больше, чем те, кто их не имеет, и эта разница значительно возросла за последний год.
В Великобритании вакансии с требованием AI приносили в среднем на 23% больше, чем аналогичные должности без таких знаний. Это превышает надбавку за диплом магистра (13%), хотя и уступает уровню PhD (33%). Женщины и мужчины с AI-навыками в среднем получали зарплату на 12–13% выше конкурентов без них.
Эксперты объясняют это переходом к модели "task-based hiring" – когда компании ищут не только дипломы, а прежде всего способность эффективно выполнять задачи с помощью новых инструментов. Особенно ценятся навыки prompt engineering, критическое мышление и способность принимать решения вместе с алгоритмами.
В то же время исследования показывают и риски: большинство работников вне IT-сферы еще не успели получить новые знания, поэтому неравенство в зарплатах может только усиливаться. Бывший топ-менеджер OpenAI сравнил специалистов с искусственным интеллектом со "звездами спорта", которых стремятся привлечь все компании.
Таким образом, AI перестает быть узкой технической специализацией и становится новым стандартом профессиональных компетенций. Те, кто сможет адаптироваться, получают самые высокие зарплаты на рынке, а те, кто нет – рискуют остаться позади.
Какие ИИ-профессии сейчас самые востребованные?
Индустрия искусственного интеллекта активно развивается. Поэтому, организация Nexford составила перечень самых актуальных профессий в сфере ИИ, по состоянию на 2025 год.
- Инженер машинного обучения. Создает и оптимизирует модели машинного обучения для анализа данных и прогнозирования. Сотрудничает с дата-саентистами и инженерами-программистами для внедрения решений на базе ИИ. Эта профессия является одной из важнейших в технологических компаниях, поскольку все системы ИИ в значительной степени зависят от машинного обучения.
- Инженер компьютерного зрения. Разрабатывает технологии, которые позволяют компьютерам интерпретировать и обрабатывать визуальные данные (изображения и видео). Эти технологии активно используют в таких сферах, как здравоохранение, беспилотные автомобили и системы безопасности.
- Инженер по робототехнике (со специализацией на ИИ). Проектирует и создает интеллектуальных роботов, способных выполнять сложные задачи, например, автоматизацию производства или хирургические операции. Робототехника помогает заполнить пробелы в трудоемких отраслях.
- Инженер по обработке естественного языка (NLP). Помогает компьютерам понимать и интерпретировать человеческую речь с помощью чат-ботов, виртуальных ассистентов и систем распознавания речи. Появление таких платформ, как ChatGPT, делает этот навык незаменимым.
- Специалист по генеративному ИИ. Работает над системами, которые создают контент (текст, изображения, музыку), имитируя человеческое творчество. Генеративный ИИ является основой для таких приложений, как создание контента, синтез изображений и даже дизайн игр.
- Дата-саентист (со специализацией на ИИ). Использует искусственный интеллект и предиктивную аналитику для решения сложных бизнес-задач. Компаниям нужны дата-саентисты для извлечения ценной информации из растущих массивов данных.
- AI-продукт-менеджер. Руководит разработкой, запуском и масштабированием продуктов на основе искусственного интеллекта. Эта гибридная роль сочетает технические знания со стратегическим бизнес-мышлением.