Большинство разработчиков с более чем 10-летним опытом считают AI-кодинг эффективным инструментом, который ускоряет работу. Сообщает 24 канал со ссылкой на исследование Fastly.
Июльский опрос среди 791 программиста выявил существенную разницу в отношении к ИИ-генерированному коду между различными категориями специалистов. 32% разработчиков с более чем 10-летним стажем утверждают, что более половины их готового кода создано искусственным интеллектом, что почти в 2,5 раза превышает показатель среди новичков с опытом до двух лет.
Причина такого разрыва заключается в способности опытных специалистов лучше распознавать и исправлять ошибки ИИ. Как отметил один из старших разработчиков в опросе, ИИ быстрее находит ошибки в коде и исправляет их без проблем. Зато младшие коллеги чаще жалуются на то, что ИИ допускает неверные действия, заставляя их переделывать код с нуля.
Интересно, что опытные программисты чаще тратят время на исправление ИИ-кода. Почти 30% сеньоров редактируют результаты ИИ настолько тщательно, что это нивелирует большинство экономии времени, по сравнению с 17% среди джуниоров. Несмотря на это, 59% опытных разработчиков говорят, что ИИ-инструменты помогают им работать быстрее, тогда как среди новичков таких только 49%.
Оптимизм в отношении ИИ также различается. 26% сеньоров утверждают, что ИИ значительно ускоряет их работу – вдвое больше 13% джуниоров. В то же время большинство начинающих (50%) говорит лишь об умеренном ускорении работы.
Парадоксальным является тот факт, что почти каждый третий разработчик (28%) часто исправляет ИИ-код настолько тщательно, что это нивелирует экономию времени. Лишь 14% редко вносят изменения. Но несмотря на это, более половины программистов чувствуют себя продуктивнее с инструментами вроде Copilot, Gemini или Claude.
Исследование коснулось и вопроса экологичности. Почти 80% опытных разработчиков учитывают энергопотребление при написании кода, тогда как среди новичков таких только 56%. Около двух третей программистов всех уровней знают о значительном углеродном следе ИИ-инструментов.
Несмотря на все вызовы, почти 80% разработчиков утверждают, что ИИ-инструменты делают программирование приятным. Для одних это означает меньше рутинной работы, для других – удовольствие от мгновенного получения кода.
Какие инструменты для вайб-кодинга существуют?
vibe coding
Движение, характеризующееся скоростью, простотой и разумным использованием инструментов. Современные платформы на базе искусственного интеллекта устраняют технические барьеры, позволяя создавать и запускать продукты с молниеносной скоростью.
Lovable превращает обычный английский язык в полноценные приложения. Достаточно описать идею - например, "хочу менеджер задач с темной темой" - и система создаст интерфейс пользователя, бэкэнд и даже подключит базу данных. Все можно редактировать визуально или отправить в GitHub для дальнейшего контроля.
Bolt.new предлагает кардинально другой подход - никаких установок, никакого терминала. Просто откройте браузер, введите запрос, и ваше приложение готово. Платформа позволяет создавать полнофункциональные веб- или мобильные приложения за считанные минуты, используя естественный язык. Система работает в браузере на WebContainers, поддерживает фреймворки как Next.js и Svelte, и разворачивает проекты на Netlify одним кликом.
Cursor напоминает VS Code, но усиленный GPT-4. Можно выделить код и спросить: "Перефакторить это под хуки" или "Что это делает?". Платформа поддерживает полноценный чат с кодовой базой, автоматическое исправление ошибок и интеллектуальные предложения файлов.
v0 от Vercel конвертирует естественноязычные запросы в адаптивные, готовые к производству компоненты React с использованием Tailwind и Shadcn UI. Система интегрируется с такими инструментами как Figma и естественно вписывается в современные фронтенд-процессы. Платформа дает готовый к производству UI-код только из описания - чистый, стилизованный и готовый для разработки.
GitHub Copilot использует OpenAI для предоставления предложений автодополнения, генерации целых блоков кода и даже написания тестов на основе комментариев. Система поддерживает широкий спектр языков программирования и беспрепятственно интегрируется с VS Code. Copilot повышает скорость разработки, предсказывая следующую строку кода.