Большинство разработчиков с более чем 10-летним опытом считают AI-кодинг эффективным инструментом, который ускоряет работу. Сообщает 24 канал со ссылкой на исследование Fastly.

Июльский опрос среди 791 программиста выявил существенную разницу в отношении к ИИ-генерированному коду между различными категориями специалистов. 32% разработчиков с более чем 10-летним стажем утверждают, что более половины их готового кода создано искусственным интеллектом, что почти в 2,5 раза превышает показатель среди новичков с опытом до двух лет.

Причина такого разрыва заключается в способности опытных специалистов лучше распознавать и исправлять ошибки ИИ. Как отметил один из старших разработчиков в опросе, ИИ быстрее находит ошибки в коде и исправляет их без проблем. Зато младшие коллеги чаще жалуются на то, что ИИ допускает неверные действия, заставляя их переделывать код с нуля.

Интересно, что опытные программисты чаще тратят время на исправление ИИ-кода. Почти 30% сеньоров редактируют результаты ИИ настолько тщательно, что это нивелирует большинство экономии времени, по сравнению с 17% среди джуниоров. Несмотря на это, 59% опытных разработчиков говорят, что ИИ-инструменты помогают им работать быстрее, тогда как среди новичков таких только 49%.

Оптимизм в отношении ИИ также различается. 26% сеньоров утверждают, что ИИ значительно ускоряет их работу – вдвое больше 13% джуниоров. В то же время большинство начинающих (50%) говорит лишь об умеренном ускорении работы.

Парадоксальным является тот факт, что почти каждый третий разработчик (28%) часто исправляет ИИ-код настолько тщательно, что это нивелирует экономию времени. Лишь 14% редко вносят изменения. Но несмотря на это, более половины программистов чувствуют себя продуктивнее с инструментами вроде Copilot, Gemini или Claude.

Исследование коснулось и вопроса экологичности. Почти 80% опытных разработчиков учитывают энергопотребление при написании кода, тогда как среди новичков таких только 56%. Около двух третей программистов всех уровней знают о значительном углеродном следе ИИ-инструментов.

Несмотря на все вызовы, почти 80% разработчиков утверждают, что ИИ-инструменты делают программирование приятным. Для одних это означает меньше рутинной работы, для других – удовольствие от мгновенного получения кода.

Какие инструменты для вайб-кодинга существуют?

vibe coding

Движение, характеризующееся скоростью, простотой и разумным использованием инструментов. Современные платформы на базе искусственного интеллекта устраняют технические барьеры, позволяя создавать и запускать продукты с молниеносной скоростью.