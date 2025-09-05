Більшість розробників із понад 10-річним досвідом вважають AI-кодинг ефективним інструментом, який прискорює роботу. Повідомляє 24 канал із посиланням на дослідження Fastly.

Дивіться також Ілон Маск запускає новий стартап Macrohard, який створюватиме програми за допомогою ШІ

Липневе опитування серед 791 програміста виявило суттєву різницю у ставленні до ШІ-генерованого коду між різними категоріями фахівців. 32% розробників з понад 10-річним стажем стверджують, що понад половину їхнього готового коду створено штучним інтелектом, що майже у 2,5 рази перевищує показник серед новачків з досвідом до двох років.

Причина такого розриву полягає у здатності досвідчених спеціалістів краще розпізнавати та виправляти помилки ШІ. Як зазначив один зі старших розробників в опитуванні, ШІ швидше знаходить помилки в коді та виправляє їх без проблем. Натомість молодші колеги частіше скаржаться на те, що ШІ припускає невірні дії, змушуючи їх переробляти код з нуля.

Цікаво, що досвідчені програмісти частіше витрачають час на виправлення ШІ-коду. Майже 30% сеньйорів редагують результати ШІ настільки ретельно, що це знівелює більшість економії часу, порівняно з 17% серед джуніорів. Попри це, 59% досвідчених розробників кажуть, що ШІ-інструменти допомагають їм працювати швидше, тоді як серед новачків таких лише 49%.

Оптимізм щодо ШІ також різниться. 26% сеньйорів стверджують, що ШІ значно прискорює їхню роботу – вдвічі більше за 13% джуніорів. Водночас більшість початківців (50%) говорить лише про помірне прискорення роботи.

Парадоксальним є той факт, що майже кожен третій розробник (28%) часто виправляє ШІ-код настільки ретельно, що це нівелює економію часу. Лише 14% рідко вносять зміни. Але попри це, понад половина програмістів відчувають себе продуктивнішими з інструментами на кшталт Copilot, Gemini або Claude.

Дослідження торкнулося й питання екологічності.

Майже 80% досвідчених розробників враховують енергоспоживання при написанні коду, тоді як серед новачків таких лише 56%. Близько двох третин програмістів усіх рівнів знають про значний вуглецевий слід ШІ-інструментів.

Попри всі виклики, майже 80% розробників стверджують, що ШІ-інструменти роблять програмування приємнішим. Для одних це означає менше рутинної роботи, для інших – задоволення від миттєвого отримання коду.

Які інструменти для вайб-кодингу існують?

vibe coding Рух, що характеризується швидкістю, простотою та розумним використанням інструментів. Сучасні платформи на базі штучного інтелекту усувають технічні бар'єри, дозволяючи створювати та запускати продукти з блискавичною швидкістю.