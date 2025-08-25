За словами Маска, повністю усі розробки Macrohard виконуватиме штучний інтелект, без залучення людських програмістів, інформує 24 Канал.

Маск наголосив, що назва Macrohard жартівлива, проте сам проєкт абсолютно реальний.

Компанія буде тісно пов'язана з xAI – компанією, яка займається штучним інтелектом від Маска. Торгівельну марку Macrohard у США зареєструввали ще кілька тижнів тому.

Ще в липні бізнесмен анонсував запуск розробки ПЗ з використанням сотень спеціалізованих ШІ-агентів: вони не лише писатимуть код, а й генеруватимуть та аналізуватимуть зображення й відео.

Крім того, ці агенти зможуть імітувати поведінку користувачів, взаємодіючи із програмами у віртуальних машинах до отримання ідеального продукту. Маск переконаний, що такий підхід дозволить створювати офісні програми не гірше, ніж у Microsoft.

Він також заявив про плани щодо розробки ігор за допомогою штучного інтелекту, а головною обчислювальною базою для всіх цих проєктів стане суперкомп'ютер Colossus з численними ШІ-прискорювачами Nvidia.

Як це праацюватиме?

Macrohard використовувавтиме мультиагентну систему ШІ, побудовану на базі моделі Grok 4 від xAI. Ці ШІ-агенти здатні автономно виконувати задачі, які зазвичай виконують люди: написання коду, дизайн інтерфейсів, тестування, дебагінг, створення медіа-контенту (наприклад, сценарії для ігор чи відео) і навіть симуляція фокус-груп для оцінки продуктів.

Замість традиційних людських команд, Macrohard використовуватиме "ройовий" підхід, де сотні ШІ-агентів працюють разом у віртуальних середовищах, імітуючи робочі процеси великої компанії.

амбітна ідея замінити людські команди ШІ-агентами та суперкомп’ютерами стикається з низкою серйозних викликів, які можуть загрожувати успіху компанії. Ось ключові недоліки підходу Macrohard, які ставлять під сумнів його здатність перевершити гігантів на кшталт Microsoft.Технічна складність і ризики збоїв

Що може піти не так?

Створення мультиагентної системи ШІ, де сотні автономних агентів співпрацюють для написання коду, тестування та створення продуктів, – це завдання космічного масштабу. Навіть найдосконаліші моделі ШІ, такі як Grok 4, можуть стикатися з помилками чи непередбачуваними сценаріями.

Наприклад, якщо один агент неправильно інтерпретує завдання, це може призвести до каскаду помилок у всьому ланцюжку розробки. Чи зможе Macrohard гарантувати стабільність своїх продуктів у реальних умовах? Поки що це залишається відкритим питанням, і скептики вказують на те, що ШІ ще далекий від повної заміни людської інтуїції та креативності.