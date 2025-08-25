По словам Маска, полностью все разработки Macrohard будет выполнять искусственный интеллект, без привлечения человеческих программистов, информирует 24 Канал.

Маск отметил, что название Macrohard шуточное, однако сам проект абсолютно реальный.

Компания будет тесно связана с xAI – компанией, которая занимается искусственным интеллектом от Маска. Торговую марку Macrohard в США зарегистрировали еще несколько недель назад.

Еще в июле бизнесмен анонсировал запуск разработки ПО с использованием сотен специализированных ИИ-агентов: они не только будут писать код, но и генерировать и анализировать изображения и видео.

Кроме того, эти агенты смогут имитировать поведение пользователей, взаимодействуя с программами в виртуальных машинах до получения идеального продукта. Маск убежден, что такой подход позволит создавать офисные программы не хуже, чем у Microsoft.

Он также заявил о планах по разработке игр с помощью искусственного интеллекта, а главной вычислительной базой для всех этих проектов станет суперкомпьютер Colossus с многочисленными ИИ-ускорителями Nvidia.

Как это будет работать?

Macrohard будет использовать мультиагентную систему ИИ, построенную на базе модели Grok 4 от xAI. Эти ИИ-агенты способны автономно выполнять задачи, которые обычно выполняют люди: написание кода, дизайн интерфейсов, тестирование, дебагинг, создание медиа-контента (например, сценарии для игр или видео) и даже симуляция фокус-групп для оценки продуктов.

Вместо традиционных человеческих команд, Macrohard будет использовать "роевой" подход, где сотни ИИ-агентов работают вместе в виртуальных средах, имитируя рабочие процессы крупной компании.

амбициозная идея заменить человеческие команды ИИ-агентами и суперкомпьютерами сталкивается с рядом серьезных вызовов, которые могут угрожать успеху компании. Вот ключевые недостатки подхода Macrohard, которые ставят под сомнение его способность превзойти гигантов вроде Microsoft.Техническая сложность и риски сбоев

Что может пойти не так?

Создание мультиагентной системы ИИ, где сотни автономных агентов сотрудничают для написания кода, тестирования и создания продуктов, – это задача космического масштаба. Даже самые совершенные модели ИИ, такие как Grok 4, могут столкнуться с ошибками или непредсказуемыми сценариями.

Например, если один агент неправильно интерпретирует задачу, это может привести к каскаду ошибок во всей цепочке разработки. Сможет ли Macrohard гарантировать стабильность своих продуктов в реальных условиях? Пока что это остается открытым вопросом, и скептики указывают на то, что ИИ еще далек от полной замены человеческой интуиции и креативности.