Одним из самых заметных экспонатов года стал гуманоидный робот R1 от компании Robbyant, которая принадлежит китайскому техгиганту Ant Group. Его главная идея – универсальность. Благодаря человеческой форме робот потенциально может выполнять те же задачи, что и человек. В то же время инженеры пошли на компромисс: вместо походки на двух ногах R1 получил устойчивую колесную платформу, а человеческую форму – только выше пояса. На выставке IFA 2025 в Берлине он демонстрировал кулинарные навыки, готовя креветки в медленном, но стабильном режиме. Разработчики считают, что в будущем такой робот может работать сиделкой, медсестрой или гидом. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Что показали роботы на публичных событиях в 2025 году?

Более амбициозным, но менее стабильным оказался двуногий робот Tiangong, созданный Национальным и локальным инновационным центром embodied AI-робототехники в Китае. Во время Всемирных игр гуманоидных роботов в Пекине он участвовал в забеге на 100 метров, но упал прямо во время дистанции. И это был не единственный инцидент на соревнованиях: в других дисциплинах, в частности футболе и танцах, роботы также выходили из строя, а один из участников 1500-метрового забега вообще сошел с дистанции из-за того, что у него отсоединилась голова.

Как пишет Canadian technology magazine, необычным зрелищем остаются и роботизированные жокеи на верблюжьих скачках в Катаре. После запрета использования детей-жокеев в 2005 году страна перешла на механические устройства. Сначала это были примитивные конструкции из подручных деталей, но со временем они стали сложнее. Впрочем, их суть почти не изменилась – дистанционное управление, которое заставляет животных двигаться быстрее. Такие гонки до сих пор проводят, в частности вблизи Дохи.

Еще одним символом года стал Пекинский полумарафон для гуманоидных роботов, в котором вместе с 12 тысячами людей стартовали 21 робот. Финиш смогли преодолеть только шесть машин. Победителем стал Tiangong Ultra с результатом 2 часа 40 минут, правда, робот мог менять батареи, в отличие от человеческих участников.

На тех же Всемирных играх гуманоидных роботов состоялись и первые поединки по кикбоксингу между машинами. Роботы Unitree G1 двигались медленно, а их удары больше напоминали толчки, чем настоящие атаки. Они часто теряли равновесие, но каждый раз пытались встать и продолжить бой, демонстрируя выносливость и маневренность.

Отдельно внимание научного сообщества привлекла работа, которая не имеет ничего общего с соревнованиями. Исследователи из Гарвардского университета создали киборга-головушку, имплантировав электронное устройство еще на стадии эмбриона. С помощью мягкой сетки со сверхтонкими проводниками ученые смогли встроить сенсоры в мозг африканской шпорцевой лягушки. По мере роста тканей электроника интегрировалась в нервную систему, позволяя отслеживать развитие мозговой активности.