Одним із найпомітніших експонатів року став гуманоїдний робот R1 від компанії Robbyant, яка належить китайському техгіганту Ant Group. Його головна ідея – універсальність. Завдяки людській формі робот потенційно може виконувати ті самі завдання, що й людина. Водночас інженери пішли на компроміс: замість ходи на двох ногах R1 отримав стійку колісну платформу, а людську форму – лише вище пояса. На виставці IFA 2025 у Берліні він демонстрував кулінарні навички, готуючи креветки у повільному, але стабільному режимі. Розробники вважають, що в майбутньому такий робот може працювати доглядальником, медсестрою або гідом. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на New Scientist.

Що показали роботи на публічних подіях у 2025 році?

Більш амбітним, але менш стабільним виявився двоногий робот Tiangong, створений Національним і локальним інноваційним центром embodied AI-робототехніки в Китаї. Під час Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів у Пекіні він брав участь у забігу на 100 метрів, але впав просто під час дистанції. І це був не єдиний інцидент на змаганнях: в інших дисциплінах, зокрема футболі та танцях, роботи також виходили з ладу, а один із учасників 1500-метрового забігу взагалі зійшов з дистанції через те, що в нього від'єдналася голова.

Як пише Canadian technology magazine, незвичним видовищем залишаються і роботизовані жокеї на верблюжих перегонах у Катарі. Після заборони використання дітей-жокеїв у 2005 році країна перейшла на механічні пристрої. Спочатку це були примітивні конструкції з підручних деталей, але з часом вони стали складнішими. Втім, їхня суть майже не змінилася – дистанційне керування, яке змушує тварин рухатися швидше. Такі перегони й досі проводять, зокрема поблизу Дохи.

Ще одним символом року став Пекінський напівмарафон для гуманоїдних роботів, у якому разом з 12 тисячами людей стартували 21 робот. Фініш змогли подолати лише шість машин. Переможцем став Tiangong Ultra з результатом 2 години 40 хвилин, щоправда, робот мав змогу змінювати батареї, на відміну від людських учасників.

На тих самих Всесвітніх іграх гуманоїдних роботів відбулися й перші поєдинки з кікбоксингу між машинами. Роботи Unitree G1 рухалися повільно, а їхні удари більше нагадували поштовхи, ніж справжні атаки. Вони часто втрачали рівновагу, але щоразу намагалися підвестися й продовжити бій, демонструючи витривалість і маневровість.

Окремо увагу наукової спільноти привернула робота, яка не має нічого спільного зі змаганнями. Дослідники з Гарвардського університету створили кіборг-пуголовка, імплантувавши електронний пристрій ще на стадії ембріона. За допомогою м'якої сітки з надтонкими провідниками вчені змогли вбудувати сенсори в мозок африканської шпорцевої жаби. У міру росту тканин електроніка інтегрувалася в нервову систему, дозволяючи відстежувати розвиток мозкової активності.