Компанії дедалі частіше включають вимоги володіння AI до вакансій і пропонують за це фінансові бонуси. Додаткову оплату отримують навіть працівники у сферах, далеких від технологій, оскільки бізнесу потрібні спеціалісти, які розуміють можливості автоматизації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.

Дивіться також Досвідчені програмісти активніше користуються вайб-кодингом

Що показало дослідження?

Дослідження проаналізувало понад 1,3 мільярда вакансій, показало: середня надбавка за навички роботи з AI становить 28% або близько 18 тисяч доларів на рік. Якщо ж у вакансії зазначено кілька AI-компетенцій, доплата зростає до 43%.

Інші дослідження підтверджують цю тенденцію. Аналітики Foote Partners з'ясували, що практичні навички використання AI оцінюють на 19–23% вище, ніж базові сертифікати, які додають лише 9–11%. Згідно з глобальними даними PwC, у 2025 році фахівці зі знанням штучного інтелекту отримували до 56% більше, ніж ті, хто їх не має, і ця різниця значно зросла за останній рік.

У Великій Британії вакансії з вимогою AI приносили в середньому на 23% більше, ніж аналогічні посади без таких знань. Це перевищує надбавку за диплом магістра (13%), хоча й поступається рівню PhD (33%). Жінки й чоловіки з AI-навичками у середньому отримували зарплату на 12–13% вищу за конкурентів без них.

Чому ринок змінюється?

Експерти пояснюють це переходом до моделі "task-based hiring" – коли компанії шукають не лише дипломи, а передусім здатність ефективно виконувати завдання за допомогою нових інструментів. Особливо цінуються навички prompt engineering, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення разом з алгоритмами.

Водночас дослідження показують і ризики: більшість працівників поза IT-сферою ще не встигли здобути нові знання, тому нерівність у зарплатах може лише посилюватися.

Колишній топменеджер OpenAI порівняв спеціалістів зі штучним інтелектом із "зірками спорту", яких прагнуть залучити всі компанії.

Таким чином, AI перестає бути вузькою технічною спеціалізацією і стає новим стандартом професійних компетенцій. Ті, хто зможе адаптуватися, отримують найвищі зарплати на ринку, а ті, хто ні – ризикують залишитися позаду.

Які АІ-професії зараз у попиті?

Індустрія штучного інтелекту активно розвивається. Тож, організація Nexford надала перелік найактуальніших професій у сфері АІ, станом на 2025 рік.