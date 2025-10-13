В России прошли огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5". Двигатель РД-171МВ работал более двух с половиной минут, а результаты тестов позволяют перейти к следующему этапу летно-конструкторских испытаний.

В Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности РФ провели огневые испытания блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Российское космическое ведомство "РОССКОСМОС".

Что известно об испытаниях и самой ракете?

Это был завершающий этап наземной проверки систем ракеты. Во время тестов была испытана работа двигателя РД-171МВ, разработанного НПО "Энергомаш". Его тяга составляет около 800 тонн, а в качестве топлива используется керосин и жидкий кислород – компоненты, которые считаются экологически чистыми. Двигатель работал 160 секунд, что подтвердило корректное взаимодействие систем первой ступени.

После успешных испытаний в "Роскосмосе" заявили, что готовы приступить к летно-конструкторские испытания ракеты "Союз-5", которую создает Ракетно-космический центр "Прогресс".

"Союз-5" предназначена для запуска автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в частности в рамках совместного проекта с Казахстаном "Байтерек".

Почему "Союз-5" вызывает споры?

Как сообщает российское СМИ Kommersant, проект "Союз-5" в России называют ключевым направлением развития ракетно-космической отрасли. В будущем этот носитель должен заменить ракеты среднего и тяжелого классов – "Союз-2", "Зенит" и даже "Протон-М".

Впрочем, не все специалисты оценивают новинку положительно. Некоторые считают, что "Союз-5" - это лишь обновленная и упрощенная версия украинской ракеты "Зенит", созданной еще в советские времена. Представители компании "S7 космические транспортные системы" называли ее "толстой и тяжелой копией" своего предшественника.

Критика поступает и от западных аналитиков. Американские эксперты отмечают, что с технической точки зрения "Союз-5" не является инновационной, поскольку остается одноразовой ракетой. В отличие от современных многоразовых систем, она не возвращается на Землю после запуска.

Как продвигаются ракетные программы в мире?

Пока Россия готовится к первым полетам "Союз-5", в США и Европе развивают новое поколение многоразовых носителей. В августе компания SpaceX Илона Маска успешно испытала космическую систему Starship, которая впервые выполнила задачу без аварий, вышла на запланированную траекторию и выпустила имитаторы спутников Starlink.

Цель SpaceX – создать полностью многоразовую сверхтяжелую ракету, способную доставлять грузы и экипажи не только на околоземную орбиту, но и на Луну и Марс. Подобные разработки ведут и европейские инженеры, которые недавно представили собственный прототип восстанавливаемой ракеты.

На этом фоне российский "Союз-5" выглядит скорее попыткой догнать мировые тенденции, чем задать новые стандарты в космической индустрии.

Компания Blue Origin 8 октября провела 15-й суборбитальный полет ракеты New Shepard. На борту находились шесть пассажиров, в том числе украинский бизнесмен Виталий Островский.

Ракета New Shepard стартовала в 9:40 по восточному времени США. Полет под номером NS-36 прошел в штатном режиме: первая ступень ракеты-носителя вернулась для вертикальной посадки примерно через восемь минут, а через несколько минут после этого в техасской пустыне на парашютах приземлилась капсула с пассажирами. Экипаж, который по традиции Blue Origin придумал себе собственное имя, назвался "Космическими кочевниками" (Space Nomads).