Почему движение планеты остается незаметным?

Основная причина, почему мы не чувствуем движение Земли, заключается в его постоянстве, объясняет читателям 24 Канал. Наша планета вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца с почти неизменной скоростью в течение миллиардов лет.

Человеческое тело реагирует не на саму скорость, а на ее изменения – ускорение или замедление. Это похоже на поездку в самолете: когда он набирает крейсерскую высоту и летит равномерно, вы можете спокойно ходить по салону, забыв об огромной скорости. Вы ощущаете движение лишь во время взлета, посадки или турбулентности. Сама же скорость движения во время полета незаметна, поэтому и движение планеты со скоростью 107 000 км/ч, как объясняет LifeScience, для нас тоже незаметно.

Еще один важный фактор – мы движемся вместе с планетой. Вы, ваш дом, деревья на улице и даже атмосфера – все это движется с одинаковой скоростью. Поскольку нет разницы в скорости между нами и нашим окружением, наше тело не фиксирует никакого движения.

Мы могли бы что-то почувствовать, только если бы Земля внезапно изменила скорость или направление, но, к счастью, этого не происходит.

Кстати, ученые еще в 2024 году обнаружили, что внутреннее ядро Земли могло приостановить свое вращение относительно поверхности и даже начать двигаться в обратном направлении. Это может влиять на продолжительность дня, магнитное поле и глобальные системы Земли, но не приведет к глобальным катастрофам.

Гравитация играет ключевую роль, в том, что нас не выбрасывает в космос. Эта невидимая сила притягивает все на поверхности к центру планеты, прочно удерживая нас на земле. Она значительно сильнее центробежной силы, возникающей в результате вращения Земли, рассказывает The Conversation.

Также стоит учитывать масштабы. Земля огромная – ее диаметр на экваторе составляет почти 13 000 километров. По сравнению с размерами планеты, мы похожи на крошечного муравья на поверхности огромного шара. Из-за этого любое движение кажется нам чрезвычайно медленным и плавным.

Кроме того, в космосе нет близких "ориентиров", мимо которых мы могли бы пролетать. Звезды настолько далеки, что кажутся неподвижными, хотя мы и движемся относительно них с бешеной скоростью, объясняет Space.com профессор-преподаватель физики Нила Веерабатина.

Несмотря на то, что мы не чувствуем движение, доказательства этого есть везде. Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси. Смена времен года – результат вращения вокруг Солнца и наклона земной оси. Астрономы давно заметили, что звезды и созвездия меняют свое положение на ночном небе, что также подтверждает движение нашей планеты.