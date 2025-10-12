Чому рух планети залишається непомітним?

Основна причина, чому ми не відчуваємо рух Землі, полягає в його сталості, пояснює читачам 24 Канал. Наша планета обертається навколо своєї осі та рухається орбітою навколо Сонця з майже незмінною швидкістю протягом мільярдів років.

Людське тіло реагує не на саму швидкість, а на її зміни – прискорення або уповільнення. Це схоже на поїздку в літаку: коли він набирає крейсерську висоту і летить рівномірно, ви можете спокійно ходити по салону, забувши про величезну швидкість. Ви відчуваєте рух лише під час зльоту, посадки або турбулентності. Сама ж швидкість руху під час польоту непомітна, тож і рух планети зі швидкістю 107 000 км/год, як пояснює LifeScience, для нас теж непомітний.

Ще один важливий фактор – ми рухаємося разом із планетою. Ви, ваш дім, дерева надворі та навіть атмосфера – усе це рухається з однаковою швидкістю. Оскільки немає різниці у швидкості між нами та нашим оточенням, наше тіло не фіксує жодного руху.

Як обертається Землю – дивіться відео:

Ми могли б щось відчути, лише якби Земля раптово змінила швидкість або напрямок, але, на щастя, цього не відбувається.

До речі, науковці ще в 2024 році виявили, що внутрішнє ядро Землі могло призупинити своє обертання відносно поверхні та навіть почати рухатися у зворотному напрямку. Це може впливати на тривалість дня, магнітне поле та глобальні системи Землі, але не призведе до глобальних катастроф.

Гравітація відіграє ключову роль у тому, що нас не викидає в космос. Ця невидима сила притягує все на поверхні до центру планети, міцно утримуючи нас на землі. Вона значно сильніша за відцентрову силу, що виникає внаслідок обертання Землі, розповідає The Conversation.

Також варто враховувати масштаби. Земля величезна – її діаметр на екваторі становить майже 13 000 кілометрів. У порівнянні з розмірами планети, ми схожі на крихітну мурашку на поверхні величезної кулі. Через це будь-який рух здається нам надзвичайно повільним і плавним.

Крім того, у космосі немає близьких "орієнтирів", повз які ми могли б пролітати. Зірки настільки далекі, що здаються нерухомими, хоча ми й рухаємося відносно них із шаленою швидкістю, пояснює Space.com професорка-викладач фізики Ніла Веерабатіна.

Попри те, що ми не відчуваємо рух, докази цього є скрізь. Зміна дня і ночі відбувається через обертання Землі навколо своєї осі. Зміна пір року – результат обертання навколо Сонця та нахилу земної осі. Астрономи давно помітили, що зірки та сузір'я змінюють своє положення на нічному небі, що також підтверджує рух нашої планети.