Що з'ясували цього разу про 3I/ATLAS?

У новому дослідженні, про яке пише Live Science, учені вперше довели наявність води у складі 3I/ATLAS. Хоча це й так було зрозуміло, оскільки всі комети складаються переважно з льоду, тепер це підтверджено спостереженнями. Проте головна несподіванка полягає в тому, коли саме це виявили. Річ у тім, що цей таємничий в усіх сенсах об'єкт почав активно втрачати воду напрочуд рано, перебуваючи на значній відстані від Сонця. За допомогою космічної обсерваторії NASA Neil Gehrels Swift астрономи зафіксували сліди гідроксилу (OH) – побічного продукту розпаду води під дією ультрафіолету. Це сталося, коли комета перебувала майже втричі далі від Сонця, ніж Земля, тобто в регіоні, де зазвичай водяний лід на кометах лишається замерзлим, пише 24 Канал.

Дивіться також Такого не очікували: дивне зелене світіння загадкової комети 3I/ATLAS спантеличило науковців

За розрахунками дослідників, комета викидала близько 40 кілограмів води щосекунди, що можна порівняти з потужністю пожежного шланга, увімкненого на повну силу. Це відкриття стало першим чітким доказом того, що вода існує поза межами Сонячної системи, а міжзоряні об'єкти можуть містити й поширювати цей ключовий інгредієнт для виникнення життя. Таким чином хімічні основи для нашого виживання чи виживання інших істот можна знайти у різних регіонах Всесвіту.

З моменту свого відкриття у липні 2025 року, комета 3I/ATLAS привернула пильну увагу науковців. Спостереження показують, що вона мчить крізь нашу систему зі швидкістю понад 210 000 км/год по незвично прямій траєкторії. Дані космічного телескопа "Габбл" дозволили припустити, що максимальний діаметр комети сягає близько 5,6 кілометра, що робить її, ймовірно, найбільшим з коли-небудь бачених міжзоряних об'єктів.

Також існує гіпотеза, що 3I/ATLAS може бути на 3 мільярди років старшою за нашу Сонячну систему, що робить її найстарішою з відомих комет.

Цей візит став третім зафіксованим випадком появи міжзоряного об'єкта після сигароподібного астероїда 1I/Оумуамуа у 2017 році та комети 2I/Борисов у 2019 році. Цікаво, що кожен із цих "гостей" мав свої унікальні риси. Оумуамуа був сухим, Борисов виявився багатим на чадний газ, а ATLAS дивує ранніми викидами. І варто зазначити, що це стосується не лише води.

Річ у тім, що на початку жовтня вчені повідомили схожу новину, але про нікель і залізо, як писало видання Futurism. Міжнародна група астрономів виявила у газовому шлейфі комети 3I/ATLAS аномально високу концентрацію парів цих двох елементів. І це б нікого, мабуть, не здивувало, якби не та ж сама причина, що актуальна й для води: комета перебуває надто далеко від Сонця, щоб усе це почало випаровуватись зараз. Ця аномалія поки не розгадана, хоча вчені й мають кілька припущень про причини.

Така різноманітність характеристик у різних міжзоряних об'єктів свідчить про широкий спектр умов формування планет і комет у Всесвіті. Кожен новий мандрівник, що прибуває з-за меж нашої системи, змушує переписувати знання про те, як утворюються планети навколо інших зірок.