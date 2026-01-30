Хто знав про комету Галлея ще до самого Галлея?

Об'єкт, відомий нам сьогодні як комета Галлея, є першим небесним тілом цього типу, чию періодичність вдалося встановити. Це відкриття завжди приписували Едмонду Галлею, який у 1705 році зіставив спостереження комети у 1531, 1607 і 1682 роках та розрахував її повернення. Прогноз справдився у 1758 році, вже після його смерті, що остаточно закріпило за ним статус відкривача, а за кометою – його ім'я, пише Live Science.

Втім, нові аргументи свідчать, що подібний висновок міг бути зроблений і значно раніше. Англійський монах Ейлмер з Малмсбері спостерігав яскраву комету ще дитиною у 989 році, а потім знову побачив її у 1066 році. За непрямими свідченнями, він зрозумів, що йдеться про одне й те саме небесне тіло.

Про ці події писав хроніст Вільям з Малмсбері у XII столітті. Він наводить слова Ейлмера, сказані під час появи комети 1066 року, де монах прямо вказує, що вже бачив її раніше. Така реакція виглядає як усвідомлення повторюваності явища, а не як звичайний страх перед "поганим знаменням", характерний для того часу.

Цікаво, що Ейлмер відомий не лише своїми астрономічними спостереженнями. За тим самим джерелом, він здійснив одну з перших в історії Британії спроб польоту, створивши саморобні крила та стрибнувши з вежі. Політ тривав близько 200 метрів, але завершився падінням і серйозними травмами. Це показує, що монах мав схильність до експериментів і спостережень, нетипову для середньовічних уявлень про світ.



Зображення комети Галлея, зроблене в 1986 році / Фото NASA

Сучасний астроном Саймон Портегіс Зварт з Лейденський університет вважає, що саме Ейлмер, або принаймні його літописець, першим зафіксував ідею періодичності комети. Разом з дослідником Британського музею Майклом Льюїсом він опублікував ці аргументи у науковій праці, присвяченій Європі IX – XI століть.

Що відомо про саму комету?

Комета Галлея має сильно витягнуту орбіту і повертається до внутрішньої частини Сонячної системи кожні 72 – 80 років. Найдавніший імовірний запис про неї походить з Китаю і датований 239 роком до нашої ери.

Протягом століть її поява вважалася передвісником катастроф. Історик Флавій Йосип пов’язував її з падінням Єрусалима, а у 1066 році комету навіть зобразили на гобелені з Байє, як символ майбутнього завоювання Англії.



Гобелен з Байє – це величезне 70-метрове полотно з вишитими на ньому сценами з життя та воєн / Фото Музею Байє



Комета Галлея на гобелені з Байє / Фото Wikimedia

Наступне повернення комети очікується наприкінці липня 2061 року, пише Astrobiology. І цього разу людство спостерігатиме її вже з розумінням того, що історія її відкриття значно складніша, ніж здавалося раніше.