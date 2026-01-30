Кто знал о комете Галлея еще до самого Галлея?

Объект, известный нам сегодня как комета Галлея, является первым небесным телом этого типа, чью периодичность удалось установить. Это открытие всегда приписывали Эдмонду Галлею, который в 1705 году сопоставил наблюдения кометы в 1531, 1607 и 1682 годах и рассчитал ее возвращение. Прогноз оправдался в 1758 году, уже после его смерти, что окончательно закрепило за ним статус открывателя, а за кометой – его имя, пишет Live Science.

Смотрите также Астрономы уже назвали комету года: мы все за ней будем наблюдать в 2026 году

Впрочем, новые аргументы свидетельствуют, что подобный вывод мог быть сделан и значительно раньше. Английский монах Эйлмер из Малмсбери наблюдал яркую комету еще ребенком в 989 году, а затем снова увидел ее в 1066 году. По косвенным свидетельствам, он понял, что речь идет об одном и том же небесном теле.

Об этих событиях писал хронист Уильям из Малмсбери в XII веке. Он приводит слова Эйлмера, сказанные во время появления кометы 1066 года, где монах прямо указывает, что уже видел ее раньше. Такая реакция выглядит как осознание повторяемости явления, а не как обычный страх перед "дурным знамением", характерный для того времени.

Интересно, что Эйлмер известен не только своими астрономическими наблюдениями. По тому же источнику, он совершил одну из первых в истории Британии попыток полета, создав самодельные крылья и прыгнув с башни. Полет длился около 200 метров, но завершился падением и серьезными травмами. Это показывает, что монах имел склонность к экспериментам и наблюдениям, нетипичную для средневековых представлений о мире.



Изображение кометы Галлея, сделанное в 1986 году / Фото NASA

Современный астроном Саймон Портегис Зварт из Лейденского университета считает, что именно Эйлмер, или по крайней мере его летописец, первым зафиксировал идею периодичности кометы. Вместе с исследователем Британского музея Майклом Льюисом он опубликовал эти аргументы в научной работе, посвященной Европе IX – XI веков.

Что известно о самой комете?

Комета Галлея имеет сильно вытянутую орбиту и возвращается к внутренней части Солнечной системы каждые 72 – 80 лет. Древнейшая вероятная запись о ней происходит из Китая и датирована 239 годом до нашей эры.

На протяжении веков ее появление считалось предвестником катастроф. Историк Флавий Иосиф связывал ее с падением Иерусалима, а в 1066 году комету даже изобразили на гобелене из Байе, как символ будущего завоевания Англии.



Гобелен из Байе – это огромное 70-метровое полотно с вышитыми на нем сценами из жизни и войн / Фото Музея Байе



Комета Галлея на гобелене из Байе / Фото Wikimedia

Следующее возвращение кометы ожидается в конце июля 2061 года, пишет Astrobiology. И на этот раз человечество будет наблюдать ее уже с пониманием того, что история ее открытия значительно сложнее, чем казалось ранее.