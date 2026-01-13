Что известно о новой комете?
Комету с научным названием C/2025 R3 (PanSTARRS) зарегистрировали еще 8 сентября 2025 года с помощью пары телескопов-рефлекторов диаметром 1,8 метра, расположенных на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. Сейчас она находится примерно в 348 миллионах километров от нашей планеты – где-то посередине между орбитами Юпитера и Марса, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.
Это долгопериодическая комета, происходящая из облака Оорта – огромного резервуара ледяных объектов у края Солнечной системы. Ее орбитальный период составляет более тысячи лет, хотя точные параметры орбиты еще не определены. Подобные небесные тела могут не пролетать мимо Земли десятками тысяч лет.
- 20 апреля комета достигнет перигелия – ближайшей точки к Солнцу. Она пройдет на расстоянии 76,3 миллиона километров от нашей звезды, то есть между орбитами Меркурия и Венеры.
- Через неделю, 27 апреля, состоится ближайшее сближение с Землей – космическая путешественница приблизится к нам на 70,8 миллиона километров, что более чем в 180 раз превышает расстояние до Луны.
Орбитальный путь кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) через внутреннюю часть Солнечной системы / Фото JPL Small-Body Database Lookup
Сможем ли мы ее видеть с Земли?
Ученые пока не могут точно предсказать яркость кометы:
- Некоторые исследователи предполагают, что она достигнет видимой звездной величины 8, то есть ее можно будет разглядеть только через мощный телескоп или бинокль.
- Другие эксперты говорят прямо противоположное и оценивают потенциальную яркость в 2,5 звездной величины, что сделало бы комету хорошо заметной невооруженным глазом.
Следует отметить, что на шкале видимой звездной величины меньшее число означает более высокую яркость.
Яркость может увеличиться из-за явления прямого рассеивания света. Поскольку комета расположится прямо между Землей и Солнцем, ее хвост будет отражать больше солнечного света в сторону нашей планеты.
Кроме того, при приближении к Солнцу комета поглощает больше излучения, что вызывает высвобождение замерзших газов и льда, которые также отражают свет к Земле.
Однако пока преждевременно прогнозировать точное влияние этих процессов на C/2025 R3.
Пока нет точных данных о яркости кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), но она может стать самой яркой в 2026 году / Фото Depositphotos
Когда и как лучше всего наблюдать?
- Лучший момент для наблюдения наступит примерно 17 апреля, незадолго до перигелия. В этот день Луна будет почти невидима, поэтому темное небо упростит обнаружение объектов на границе видимости.
- Во время ближайшего сближения с Землей Солнце может мешать наблюдению.
- Жители южного полушария будут иметь дополнительную возможность увидеть комету в начале мая.
Во время перигелия и пролета мимо Земли комета будет находиться в созвездии Рыб, непосредственно под Большим Квадратом Пегаса, пишет Space.com. Около 13 – 15 апреля она окажется внутри Большого Квадрата Пегаса, примерно в 15 градусах над восточным горизонтом за час до восхода солнца для наблюдателей из средних северных широт.
Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) за час до восхода солнца 13 апреля 2026 года из средних широт Северного полушария / Фото Starry Night
Самые заметные кометы 2025 года
В последние годы мимо Земли пролетело несколько впечатляющих комет:
- Среди них "комета-дьявол" 12P/Понса-Брукса и "комета жизни" Цучиншань-ATLAS в 2024 году.
- Также это яркие кометы Леммон и SWAN, которые одновременно осветили небо в прошлом году.
- В 2025-м астрономы также обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS, вокруг которой ходили безосновательные слухи об инопланетном корабле. Она достигла ближайшей точки к Земле в декабре, но теперь быстро удаляется и вскоре исчезнет навсегда.
Пока нет много других заметных комет, которые должны пролететь мимо нас в этом году. Это дает основания предполагать, что C/2025 R3 может претендовать на титул "большой кометы" 2026 года – почетное звание для самой яркой кометы определенного года.
Впрочем, всегда существует вероятность неожиданного открытия еще более яркого небесного тела, которое устроит зрелищный пролет позже в течение года. Именно так и произошло с 3I/ATLAS, которую открыли только летом.