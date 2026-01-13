Что известно о новой комете?

Комету с научным названием C/2025 R3 (PanSTARRS) зарегистрировали еще 8 сентября 2025 года с помощью пары телескопов-рефлекторов диаметром 1,8 метра, расположенных на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. Сейчас она находится примерно в 348 миллионах километров от нашей планеты – где-то посередине между орбитами Юпитера и Марса, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Это долгопериодическая комета, происходящая из облака Оорта – огромного резервуара ледяных объектов у края Солнечной системы. Ее орбитальный период составляет более тысячи лет, хотя точные параметры орбиты еще не определены. Подобные небесные тела могут не пролетать мимо Земли десятками тысяч лет.

20 апреля комета достигнет перигелия – ближайшей точки к Солнцу. Она пройдет на расстоянии 76,3 миллиона километров от нашей звезды, то есть между орбитами Меркурия и Венеры.

Через неделю, 27 апреля, состоится ближайшее сближение с Землей – космическая путешественница приблизится к нам на 70,8 миллиона километров, что более чем в 180 раз превышает расстояние до Луны.



Орбитальный путь кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) через внутреннюю часть Солнечной системы / Фото JPL Small-Body Database Lookup

Сможем ли мы ее видеть с Земли?

Ученые пока не могут точно предсказать яркость кометы:

Некоторые исследователи предполагают, что она достигнет видимой звездной величины 8, то есть ее можно будет разглядеть только через мощный телескоп или бинокль.

Другие эксперты говорят прямо противоположное и оценивают потенциальную яркость в 2,5 звездной величины, что сделало бы комету хорошо заметной невооруженным глазом.

Следует отметить, что на шкале видимой звездной величины меньшее число означает более высокую яркость.

Яркость может увеличиться из-за явления прямого рассеивания света. Поскольку комета расположится прямо между Землей и Солнцем, ее хвост будет отражать больше солнечного света в сторону нашей планеты.

Кроме того, при приближении к Солнцу комета поглощает больше излучения, что вызывает высвобождение замерзших газов и льда, которые также отражают свет к Земле.

Однако пока преждевременно прогнозировать точное влияние этих процессов на C/2025 R3.



Пока нет точных данных о яркости кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), но она может стать самой яркой в 2026 году / Фото Depositphotos

Когда и как лучше всего наблюдать?

Лучший момент для наблюдения наступит примерно 17 апреля, незадолго до перигелия. В этот день Луна будет почти невидима, поэтому темное небо упростит обнаружение объектов на границе видимости.

Во время ближайшего сближения с Землей Солнце может мешать наблюдению.

Жители южного полушария будут иметь дополнительную возможность увидеть комету в начале мая.

Во время перигелия и пролета мимо Земли комета будет находиться в созвездии Рыб, непосредственно под Большим Квадратом Пегаса, пишет Space.com. Около 13 – 15 апреля она окажется внутри Большого Квадрата Пегаса, примерно в 15 градусах над восточным горизонтом за час до восхода солнца для наблюдателей из средних северных широт.



Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) за час до восхода солнца 13 апреля 2026 года из средних широт Северного полушария / Фото Starry Night

Самые заметные кометы 2025 года

В последние годы мимо Земли пролетело несколько впечатляющих комет:

Среди них "комета-дьявол" 12P/Понса-Брукса и "комета жизни" Цучиншань-ATLAS в 2024 году.

Также это яркие кометы Леммон и SWAN, которые одновременно осветили небо в прошлом году.

В 2025-м астрономы также обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS, вокруг которой ходили безосновательные слухи об инопланетном корабле. Она достигла ближайшей точки к Земле в декабре, но теперь быстро удаляется и вскоре исчезнет навсегда.

Пока нет много других заметных комет, которые должны пролететь мимо нас в этом году. Это дает основания предполагать, что C/2025 R3 может претендовать на титул "большой кометы" 2026 года – почетное звание для самой яркой кометы определенного года.

Впрочем, всегда существует вероятность неожиданного открытия еще более яркого небесного тела, которое устроит зрелищный пролет позже в течение года. Именно так и произошло с 3I/ATLAS, которую открыли только летом.