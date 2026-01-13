Что известно о новой комете?

Комету с научным названием C/2025 R3 (PanSTARRS) зарегистрировали еще 8 сентября 2025 года с помощью пары телескопов-рефлекторов диаметром 1,8 метра, расположенных на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. Сейчас она находится примерно в 348 миллионах километров от нашей планеты – где-то посередине между орбитами Юпитера и Марса, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Не нашли сигналов инопланетян: астрономы поставили точку в исследовании 3I/ATLAS

Это долгопериодическая комета, происходящая из облака Оорта – огромного резервуара ледяных объектов у края Солнечной системы. Ее орбитальный период составляет более тысячи лет, хотя точные параметры орбиты еще не определены. Подобные небесные тела могут не пролетать мимо Земли десятками тысяч лет.

  • 20 апреля комета достигнет перигелия – ближайшей точки к Солнцу. Она пройдет на расстоянии 76,3 миллиона километров от нашей звезды, то есть между орбитами Меркурия и Венеры.
  • Через неделю, 27 апреля, состоится ближайшее сближение с Землей – космическая путешественница приблизится к нам на 70,8 миллиона километров, что более чем в 180 раз превышает расстояние до Луны.

Орбитальный путь кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) через внутреннюю часть Солнечной системы
Орбитальный путь кометы C/2025 R3 (PanSTARRS) через внутреннюю часть Солнечной системы / Фото JPL Small-Body Database Lookup

Сможем ли мы ее видеть с Земли?

Ученые пока не могут точно предсказать яркость кометы:

  • Некоторые исследователи предполагают, что она достигнет видимой звездной величины 8, то есть ее можно будет разглядеть только через мощный телескоп или бинокль.
  • Другие эксперты говорят прямо противоположное и оценивают потенциальную яркость в 2,5 звездной величины, что сделало бы комету хорошо заметной невооруженным глазом.

Следует отметить, что на шкале видимой звездной величины меньшее число означает более высокую яркость.

Яркость может увеличиться из-за явления прямого рассеивания света. Поскольку комета расположится прямо между Землей и Солнцем, ее хвост будет отражать больше солнечного света в сторону нашей планеты.

Кроме того, при приближении к Солнцу комета поглощает больше излучения, что вызывает высвобождение замерзших газов и льда, которые также отражают свет к Земле.

Однако пока преждевременно прогнозировать точное влияние этих процессов на C/2025 R3.

Пока нет точных данных о яркости кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), но она может стать самой яркой в 2026 году
Пока нет точных данных о яркости кометы C/2025 R3 (PanSTARRS), но она может стать самой яркой в 2026 году / Фото Depositphotos

Когда и как лучше всего наблюдать?

  • Лучший момент для наблюдения наступит примерно 17 апреля, незадолго до перигелия. В этот день Луна будет почти невидима, поэтому темное небо упростит обнаружение объектов на границе видимости.
  • Во время ближайшего сближения с Землей Солнце может мешать наблюдению.
  • Жители южного полушария будут иметь дополнительную возможность увидеть комету в начале мая.

Во время перигелия и пролета мимо Земли комета будет находиться в созвездии Рыб, непосредственно под Большим Квадратом Пегаса, пишет Space.com. Около 13 – 15 апреля она окажется внутри Большого Квадрата Пегаса, примерно в 15 градусах над восточным горизонтом за час до восхода солнца для наблюдателей из средних северных широт.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) за час до восхода солнца 13 апреля 2026 года из средних широт Северного полушария
Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) за час до восхода солнца 13 апреля 2026 года из средних широт Северного полушария / Фото Starry Night

Самые заметные кометы 2025 года

В последние годы мимо Земли пролетело несколько впечатляющих комет:

  • Среди них "комета-дьявол" 12P/Понса-Брукса и "комета жизни" Цучиншань-ATLAS в 2024 году.
  • Также это яркие кометы Леммон и SWAN, которые одновременно осветили небо в прошлом году.
  • В 2025-м астрономы также обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS, вокруг которой ходили безосновательные слухи об инопланетном корабле. Она достигла ближайшей точки к Земле в декабре, но теперь быстро удаляется и вскоре исчезнет навсегда.

Пока нет много других заметных комет, которые должны пролететь мимо нас в этом году. Это дает основания предполагать, что C/2025 R3 может претендовать на титул "большой кометы" 2026 года – почетное звание для самой яркой кометы определенного года.

Впрочем, всегда существует вероятность неожиданного открытия еще более яркого небесного тела, которое устроит зрелищный пролет позже в течение года. Именно так и произошло с 3I/ATLAS, которую открыли только летом.