Что известно о новом экипаже и полете?

Компания Джеффа Безоса Blue Origin осуществила очередной туристический запуск с космодрома в Западном Техасе, рассказывает 24 Канал.

Ракета New Shepard стартовала в 9:40 по восточному времени США. Полет под номером NS-36 прошел в штатном режиме: первая ступень ракеты-носителя вернулась для вертикальной посадки примерно через восемь минут, а через несколько минут после этого в техасской пустыне на парашютах приземлилась капсула с пассажирами.

Экипаж, который по традиции Blue Origin придумал себе собственное имя, назвался "Космическими кочевниками" (Space Nomads). В его состав вошли шесть человек, как рассказывает Space.com.

Исполнительный директор в сфере франчайзинга Джефф Элгин ,

, Медиапредпринимательница Данна Карагусова ,

, Соучредитель программного бизнеса и автор Аарон Ньюман ,

, Украинский бизнесмен и инвестор Виталий Островский.



Экипаж миссии NS-36 / Фото Blue Origin

Еще одним пассажиром стал инженер-электрик Клинт Келли III. Для него это уже второй полет в космос: впервые он участвовал в миссии NS-22 в августе 2022 года.

В 1980-х годах Келли занимался пионерскими исследованиями в области робототехники и компьютерных наук в Агентстве перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Личность шестого пассажира держали в тайне до завершения полета. Им оказался Уилл Льюис, генеральный директор и председатель совета директоров биотехнологической компании Insmed. По словам представительницы Blue Origin, для опытного путешественника Льюиса этот полет стал осуществлением давней мечты.

Кто такой Виталий Островский?

Виталий Островский – украинский бизнесмен, инвестор в гостиничный бизнес и недвижимость, системный аналитик, веб-разработчик и путешественник. За последнее десятилетие он прожил в более чем 100 странах на всех континентах, путешествуя от Полярного круга до льдов Антарктиды, как рассказывает Blue Origin в своем инстаграме.