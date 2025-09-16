OpenAI опубликовала первое крупное исследование о своих пользователях и сценариях использования ChatGPT. В нем раскрывается, кто чаще всего обращается к чат-боту, какие темы доминируют в разговорах и как изменилась аудитория за последние годы.

Компания OpenAI в Сан-Франциско обнародовала 62-страничный отчет, охватывающий более 1,5 миллиона пользователей ChatGPT в период с мая 2024 по июнь 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование OpenAI.

Смотрите также В ChatGPT появится реклама прямо в диалоге, но вы вряд ли заметите ее и это настораживает

Какие выводы сделало исследование OpenAI?

Это первый детальный взгляд на то, как люди используют чат-бот.

Одним из главных открытий стало то, что большинство пользователей сейчас – женщины, тогда как на старте в 2022–2023 годах преобладали мужские имена. Также почти половина всех разговоров принадлежит людям в возрасте от 18 до 25 лет. Исследование показало, что популярность ChatGPT растет быстрее в бедных странах, чем в богатых. Всего еженедельно чат-ботом пользуются более 700 миллионов человек.

Что больше всего ищут в ChatGPT?

На первое место вышла категория "практические советы" – от школьных заданий и фитнес-инструкций до различных советов по повседневной жизни. Она охватывает 28,3% всех диалогов. На втором месте – помощь с написанием текстов: редактирование, создание постов и писем. Третье место занимают запросы на информацию, что все больше конкурируют с поиском в Google.

Интересно, что рабочее использование постепенно уменьшилось. В июне 2024 года рабочие и личные запросы были примерно равными, но уже через год 73% составляли именно несвязанные с работой. Кодирование остается относительно небольшой частью – 4,2% чатов.

В то же время компания обратила внимание на категорию, которая потенциально может стать прибыльной: 2,1% пользователей искали информацию о товарах, что открывает возможности для рекламы или партнерств. Несмотря на дискуссии о чат-ботах, которые выполняют роль компаньонов, только 1,9% разговоров касались советов в отношениях или личных рефлексий, а ролевые игры, включая сценарии "AI-жены" или "AI-любовницы", занимали лишь 0,4%. Сам Альтман подчеркнул, что это небольшая доля.

Как собирали данные?

Для сбора информации компания использовала собственные алгоритмы ИИ, чтобы классифицировать чаты без прямого вмешательства людей. Демография же бралась из данных, которые пользователи оставляют при регистрации.

Стоит напомнить, что OpenAI продолжает успешно развиваться. И недавно компания подписала с Oracle соглашение на 300 млрд долларов для строительства дата-центров в США, что является частью проекта Stargate для развития глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта.

Строительство уже началось в Техасе, а также планируется развертывание проекта в Объединенных Арабских Эмиратах в партнерстве с Oracle, SoftBank и G42.