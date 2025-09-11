OpenAI и техногигант Oracle договорились инвестировать 300 миллиардов долларов в строительство дата-центров в США в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The New York Times.

Что предусматривает эта сделка?

Инфраструктура станет основой для развития технологий искусственного интеллекта, которые компания планирует предлагать бизнесу и пользователям. Соглашение является частью масштабного проекта Stargate, направленного на создание сети ИИ-центров по всему миру. Известно, что компания получила более 317 миллиардов долларов будущих контрактных доходов в прошлом квартале, что повлекло рост ее акций более чем на 40%.

В январе OpenAI, Oracle и японская корпорация SoftBank вместе с президентом США Дональдом Трампом заявили о планах инвестировать не менее 100 миллиардов долларов в создание вычислительной инфраструктуры в рамках Stargate. Долгосрочная цель – 500 миллиардов долларов, и благодаря новой сделке OpenAI уже обеспечила более половины этой суммы.

Строительство уже стартовало в городе Абилин, Техас, и в ближайшие годы охватит другие американские регионы. Параллельно OpenAI разворачивает еще один масштабный проект в Объединенных Арабских Эмиратах в партнерстве с Oracle, SoftBank и эмиратской компанией G42. По договоренности, каждый доллар инвестиций в центр на Ближнем Востоке будет сопровождаться такой же суммой вложений в США, что может принести десятки миллиардов долларов в каждую страну.

Что такое проект Stargate?

В июне 2025 года Дональд Трамп представил масштабную инициативу "Stargate" стоимостью 500 миллиардов долларов. Это совместный проект OpenAI, Oracle и SoftBank, целью которого является построение сети центров обработки данных и вычислительной инфраструктуры для развития искусственного интеллекта в США. По замыслу, это должно укрепить позиции страны на мировой арене и создать более 100 тысяч рабочих мест.

Проект Stargate является одной из первых крупных бизнес-инициатив Дональда Трампа после возвращения на пост президента. Он направлен на обеспечение технологического преимущества США над Китаем в сфере ИИ. На пресс-конференции в Белом доме, где присутствовали Сэм Альтман с OpenAI, Ларри Эллисон из Oracle и Масайоши Сон из SoftBank, Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы эти технологии "были в этой стране".